Футбол

Казанский «Зенит» обыграл бельгийский «Кнак» в Лиге чемпионов
Чемпионат
вчера в 16:39

«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов. В мае этого года казанская команда победила в финале турнира «Любе Чивитанову».
Чемпионатвчера в 16:39

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Казанский «Зенит» одержал победу над бельгийским «Кнаком» в Лиге чемпионов

Советский спорт02:56

Ванмедегал: в матче с «Зенитом» «Кнак» играл великолепно

Чемпионат02:10

«Зенит-Казань» без труда обыграл бельгийский «Кнак» в матче Лиги чемпионов

Татар-информвчера в 22:28

Казанский «Зенит» одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 18:19

Казанский «Зенит» обыграл «Руселаре» в Лиге чемпионов

Матч ТВвчера в 16:47

Волейболисты казанского «Зенита» победили бельгийский «Кнак» в Лиге чемпионов

Sport24.ruвчера в 16:46

Волейбол. Кнак – Зенит-Казань. Прогноз на матч Лиги Чемпионов от БК «БалтБет»

Букмекеры.рф19 декабря в 22:00
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Футбол

«Челси» может приобрести Игуаина

Обновлено вчера в 23:01
Футбол

Клопп: «„Манчестер Сити“ не показывает и тени слабости»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о ближайшем преследователе "красных" в чемпионате Англии – "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 23:37
Футбол

Манджукич ведет переговоры о новом контракте с «Ювентусом»

Как сообщает Tuttosport, 32-летний хорват завершает переговоры по новому соглашению с "Ювентусом" – сторонам осталось уладить некоторые детали сделки, в частности, ведется обсуждение продолжительности договора.
Обновлено в 03:17
Футбол

Форвард «ПСЖ» Неймар кардинально сменил имидж

Обновлено в 02:47
Футбол

Лукаку по семейным обстоятельствам покинул «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, скорее всего, пропустит два ближайших матча своей команды по семейным обстоятельствам.
Обновлено в 02:54
Футбол

Моуринью может возглавить «Баварию»

Недавно уволенный из «Манчестер Юнайтед» португальский специалист Жозе Моуринью в ближайшее время может возглавить «Баварию», сообщает Don Balon.
Обновлено вчера в 18:09
Футбол

Защитник «Браги» попал в сферу интересов российских клубов

Защитник португальской "Браги" Пабло Сантос попал в сферу интересов российских клубов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:40
Футбол

Дзюба озвучил пятерку лучших российских футболистов

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мнением о лучших отечественных футболистах 2018 года, передает "СЭ".
Обновлено вчера в 18:47
Футбол

Маевский может вернуться в Россию

Бывший полузащитник "Анжи" Иван Маевский может вернуться в Россию.
Обновлено в 02:10
Футбол

Прядкин опроверг слухи об уходе с поста главы РПЛ

В интервью «RT на русском» функционер объяснил свое решение, а также опроверг разговоры о том, что может уйти с поста главы РПЛ.
Обновлено в 02:50
Футбол

Видаль: был немного раздражён, когда мало играл

Каждый игрок всегда хочет выходить на поле и играть важную роль в команде.
Обновлено в 04:02
Футбол

«Арсенал» может в январе отдать Озила в аренду

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может покинуть команду в зимнее трансферное онко.
Обновлено вчера в 20:47
Футбол

«Монако» попробует подписать Фабрегаса

Руководство "Монако" хочет усилить свой состав с помощью хавбека "Челси" Сеска Фабрегаса.
Обновлено вчера в 10:41
Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено вчера в 15:26
Футбол

Валерий Газзаев: «Общая оценка выступления российских клубов в еврокубках — „неудовлетворительно“»

Стыдно сказать, что на последней игровой неделе проиграли все наши клубы, за исключением ЦСКА, который благодаря победе в Мадриде еще и принес хоть какие-то очки в общую копилку в рейтинге УЕФА, — сказал Газзаев.
Обновлено в 01:48
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