Футбол

Казанский «Зенит» обыграл «Руселаре» в Лиге чемпионов
Sportbox.RU
16:47

Казанский «Зенит» на выезде провел матч с бельгийским клубом «Руселаре» в рамках второго тура Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу российской командой. «Зенит» одержал вторую победу на турнире и с шестью очками возглавляет свою группу.
Sportbox.RU16:47

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Казанский «Зенит» одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов

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Букмекеры.рфвчера в 22:00
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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