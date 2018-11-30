Футбол
«Динамо» отыгралось в матче с «Рубином» после автогола
«Динамо» отыгралось в матче с «Рубином» после автоголаNews.ruвчера в 13:56
|19′
Владимир Рыков
Иван Темников
|25′
Алексей Козлов
|30′
Иван Темников
Сердар Азмун
|52′
|64′
Мигел Филипе Кардозу
Даниил Липовой
Евгений Луценко
|69′
Владимир Гранат
|72′
|77′
Федор Черных
Вячеслав Грулев
Сердар Азмун
Дмитрий Полоз
|84′
|86′
Вячеслав Грулев
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
|90′+1′
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
23
Коновалов
91
Устинов
5
Уремович
44
Навас
80
Сорокин
12
Калинин
18
Могилевец
14
Гранат
7
Подберезкин
65
Сагитов
10
Полоз
1
Шунин
3
Хольмен
11
Темников
44
Шуньич
25
Козлов
19
Москвичев
23
Соснин
22
Жоаозиньо
78
Липовой
48
Луценко
20
Грулев
Динамо
Расстановка 3‑4‑3
Московское «Динамо» не сумело вырвать победу у казанского «Рубина» в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась ничейным счётом 1:1. Оба мяча принадлежат москвичам. На 70-й минуте нападающий Евгений Луценко забил автогол.
News.ruвчера в 13:56
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Матч «Рубин» — «Динамо» посетило около трех тысяч человек при вместимости стадиона 45 тысяч
Татар-информвчера в 14:09
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 01:16, Ашберн
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