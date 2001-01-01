Недвижимость
Казань стала второй по росту цен на аренду жильяKazanfirst.ru 05:45
За основу исследований были взяты цены во втором квартале года в 79-ти регионах России. В общем по стране стоимость найма жилья хоть и незначительно – на 0,9%, но все же снизилась. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры по России сейчас составляет до 15 694 рублей за месяц.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:47, Вашингтон
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