За основу исследований были взяты цены во втором квартале года в 79-ти регионах России. В общем по стране стоимость найма жилья хоть и незначительно – на 0,9%, но все же снизилась. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры по России сейчас составляет до 15 694 рублей за месяц.

Казань стала второй по росту цен на аренду жилья

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