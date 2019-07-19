Цены на аренду за последний месяц в столице Татарстана выросли на 1,3%. Сейчас найм однокомнатной квартиры в Казани обходится в среднем в 17,7 тысячи рублей в месяц. Далее идут Сочи (до 26,6 тыс. рублей) и Краснодар — (до 17,1 тыс. рублей).

Казань стала второй по росту цен на аренду жилья

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