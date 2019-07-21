Спорт
Казань проведёт чемпионат мира по водным видам спорта 2025 годаNews.ru 06:27
Во второй раз в истории чемпионат мира по водным видам спорта примет столица Республики Татарстан — Казань. Турнир состоится в 2025 году, о чём было объявлено на пресс-конференции Международной федерации плавания (FINA). Для нас этот момент очень важен, десять лет спустя, красивая история.
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У Катара серьезная нагрузка в связи с чемпионатом мира по футболу, мы это видим. В 2023-м у них чемпионат мира по дзюдо и в 2023 году проводить чемпионат мира по водным видам спорта — это было бы уже слишком. У нас же вся инфраструктура готова и мы готовы провести чемпионат мира хоть завтра.
— Владимир Леонов, российский гонщик-мотоциклистТатар-информ 06:38
с чего всё началось
Бюро Международной федерации плавания (FINA) выбрало Казань для проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года, говорится в Twitter организации.Коммерсантъ08:41
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