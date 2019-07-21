с чего всё началось

У Катара серьезная нагрузка в связи с чемпионатом мира по футболу, мы это видим. В 2023-м у них чемпионат мира по дзюдо и в 2023 году проводить чемпионат мира по водным видам спорта — это было бы уже слишком. У нас же вся инфраструктура готова и мы готовы провести чемпионат мира хоть завтра.

Во второй раз в истории чемпионат мира по водным видам спорта примет столица Республики Татарстан — Казань. Турнир состоится в 2025 году, о чём было объявлено на пресс-конференции Международной федерации плавания (FINA). Для нас этот момент очень важен, десять лет спустя, красивая история.

Казань проведёт чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года

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