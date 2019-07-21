Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 годаИзвестия 07:21
Международная федерация плавания (FINA) отдала право проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года Казани. Соответствующее решение было принято в ходе заседания FINA в воскресенье, 21 июля. По данным ТАСС, заявки на проведение чемпионата подали только Россия и Венгрия.
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Два кандидата теперь на проведение чемпионатов мира 2025-го или 2027 года — Будапешт и Казань. Мы настаиваем на проведении чемпионата мира 2025 года.
— Владимир Леонов, российский гонщик-мотоциклистРИА Новости 03:13
с чего всё началось
Чемпионат мира по водным видам спорта во второй раз в истории примет Казань. Об этом стало известно на заседании бюро Международной федерации плавания (FINA), где всего два кандидата представили свои заявки на турниры 2025 или 2027 года — Будапешт и Казань.РИА Новости03:13
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