Чемпионат мира по водным видам спорта во второй раз в истории примет Казань. Об этом стало известно на заседании бюро Международной федерации плавания (FINA), где всего два кандидата представили свои заявки на турниры 2025 или 2027 года — Будапешт и Казань.

с чего всё началось

Два кандидата теперь на проведение чемпионатов мира 2025-го или 2027 года — Будапешт и Казань. Мы настаиваем на проведении чемпионата мира 2025 года.

Международная федерация плавания (FINA) отдала право проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года Казани. Соответствующее решение было принято в ходе заседания FINA в воскресенье, 21 июля. По данным ТАСС, заявки на проведение чемпионата подали только Россия и Венгрия.

Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года

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