Спорт
Казань примет ЧМ-2025 по водным видам спортаЧемпионат 07:53
Международная федерация плавания (FINA) выбрала Казань местом проведения чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта. Будапешт (Венгрия) примет соревнования в 2027 году.
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У Катара серьезная нагрузка в связи с чемпионатом мира по футболу, мы это видим. В 2023-м у них чемпионат мира по дзюдо и в 2023 году проводить чемпионат мира по водным видам спорта — это было бы уже слишком. У нас же вся инфраструктура готова и мы готовы провести чемпионат мира хоть завтра.
— Владимир Леонов, российский гонщик-мотоциклистТатар-информ 06:38
с чего всё началось
Бюро Международной федерации плавания (FINA) выбрало Казань для проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года, говорится в Twitter организации.Коммерсантъ08:41
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