с чего всё началось

У Катара серьезная нагрузка в связи с чемпионатом мира по футболу, мы это видим. В 2023-м у них чемпионат мира по дзюдо и в 2023 году проводить чемпионат мира по водным видам спорта — это было бы уже слишком. У нас же вся инфраструктура готова и мы готовы провести чемпионат мира хоть завтра.

Международная федерация плавания (FINA) выбрала Казань местом проведения чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта. Будапешт (Венгрия) примет соревнования в 2027 году.

Армия и оружие Новый министр обороны Германии планирует увеличить расходы на оборону Новый министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП страны.

Политика Британия подозревает РФ в причастности к захвату танкера Ираном Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero».

Кино Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара» Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.

Спорт Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на ЧМ Мужская сборная России в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Климента Колесникова и Евгения Рылова завоевала серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, сообщает ТАСС.

Футбол РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.

Происшествия Стендап-комик умер на сцене во время выступления Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.

Общество На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.

Общество В Екатеринбурге после ночной грозы затопило улицы В Екатеринбурге после ночной грозы затопило сразу несколько улиц, передает корреспондент Накануне.RU.

Происшествия Японская полиция получила ордер на арест подозреваемого в поджоге аниме-студии В результате пожара в студии Киото Анимейшн в минувший четверг погибли 34 человека.

Авто Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. - в самой Швеции.

Наука Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.

Происшествия В Петербурге арестовали мужчину, напавшего на глухонемых в метро В Санкт-Петербурге суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро на станции "Пушкинская".

Происшествия В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего с балкона по деревьям Сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего по деревьям с балкона в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Политика На выборах в украинскую раду вместо сейфа использовали кастрюлю На избирательном участке № 350666 в селе Нагорном Светловодского района Кировоградской области Украины на внеочередных выборах в Верховную раду вместо положенного сейфа использовали кухонную кастрюлю, опечатанную и обмотанную резинкой.