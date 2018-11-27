Общество
Монета номиналом 100 рублей посвящена участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 рублей и 2000 рублей.
Татар-информ11:20
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Общество
Петербургским школьникам дали задание написать письмо отцу на фронт
Обновлено в 13:52
Транспорт
Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов
Ситуация с заторами на дорогах Москвы ухудшилась, автомобильные пробки в вечерний час пик вторника оцениваются в девять баллов из десяти возможных.
Обновлено в 13:54
Общество
Король Малайзии женился в Подмосковье на «Мисс Москва — 2015»
Король Малайзии Мухаммад V, султан Келантана, женился на победительнице конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной.
Обновлено в 13:50
Общество
Ассанж отдал кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж добровольно отказался от кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 13:33
Общество
В Калининграде неизвестные облили краской могилу Канта
Ранее сообщалось, что вандалы облили краской и памятник Канту у корпуса Балтийского федерального университета, носящего имя философа.
Обновлено в 13:44
Транспорт
В Госдуме прокомментировали идею изменения цвета дорожной разметки
Обновлено в 13:44
Общество
В Якутске концерт Элджея отменили из-за угроз в адрес исполнителя
Организаторы сожалеют, что те жители Якутска, который ждали приезда артиста, не увидят концерт, и подчеркнули, что вернут все деньги за билеты.
Обновлено в 13:44
Здоровье
В России решили наказать клинику за женское обрезание
Агентству городских новостей «Москва» в клинике сообщили, что якобы не делают женское обрезание несовершеннолетним, а взрослым оно проводится по медицинским показаниям и частично.
Обновлено в 13:44
Общество
ЕСПЧ вновь признал незаконными запреты гей-парадов в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вновь пришел к выводу, что в России незаконно запрещают проведение гей-парадов и призвал власти страны устранить нарушения.
Обновлено в 11:29
Общество
ФСО предупредила о новом этапе учений в районе Кремля
"Мероприятиями будет охвачена значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.
Обновлено в 13:54
Общество
Орешкин назначил главой Кадастровой палаты медработника из Душанбе
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин назначил главой Кадастровой палаты уроженца города Душанбе Таджикской ССР Парвиза Тухтасунова.
Обновлено в 13:44
Общество
Большинство россиян поддержали повышение возраста для покупки алкоголя
Большинство россиян (78%) поддерживают идею повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Против выступает 21% респондентов.
Обновлено в 11:02
Погода
Гидрометцентр предупредил о сильных холодах в декабре
Первая неделя декабря будет снежной, ожидается до -6 градусов днем и до -9 ночью, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 12:40
Общество
Владимир Путин удвоил госпремии с 2020 года
Указ вступает в силу с 2020 года.
Обновлено в 13:32
Здоровье
Французам компенсируют траты на презервативы по рецепту врача
Французы с 10 декабря смогут получить компенсацию затрат на презервативы определенной марки по рецепту врача, эта мера будет распространяться на всех граждан, имеющих медицинскую страховку, сообщил РИА Новости представитель кабинета министра здравоохранения Франции.
Обновлено в 13:52