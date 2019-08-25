Происшествия

Казаки избили россиянина в ГеленджикеLenta.ru 10:52

В Геленджике во время празднования Дня города казаки избили прохожего, попросившего фото с ними. Видео опубликовано в Instgram-аккаунте gelen_chp. По словам очевидцев, молодой человек сел на скамейку с двумя казаками и хотел с ними сфотографироваться.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

МВД проверяет сообщение об избиении мужчины казаками на Кубани

RT на русском12:15

В Геленджике проверяют заявление местного жителя об избиении казаками

РИА Новости11:25

Полиция Геленджика проверяет информацию о драке между местным жителем и казаками

ТАСС11:51

В Геленджике казаки избили мужчину, который хотел с ними сфотографироваться. МВД начало проверку

Дождь11:54

Полиция Геленджика проверит заявление об избиении казаками местного жителя

Газета.Ru11:19

В Геленджике казаки избили мужчину, который хотел с ними сфотографироваться

Znak.com11:16

Казаки избили россиянина в Геленджике

Lenta.ru10:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Общество

Как ухаживают за государственным флагом на здании правительства

К юбилею правительство РФ раскрыло секрет того, как следят за государственным флагом, развевающимся над зданием кабмина в Москве.
Обновлено в 06:51
Наука

Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека

Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено 23 августа в 09:35
Происшествия

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Гаджеты

Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях

Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия

В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский

Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Бывший бойфренд Виктории Бони женился

В воскресенье, 25 августа, стало известно, что 41-летний французский миллиардер Пьер Андюран женился.
Обновлено в 10:15
Религия

Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии

Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес

Директор Софии Ротару прокомментировал слухи о ее лечении от рака

Представитель певицы опроверг популярное мнение о том, что София Михайловна лечится от рака в Крыму, в Ялте.
Обновлено в 06:20
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол

«Монако» с Головиным упустил победу в матче Лиги 1 с «Нимом»

В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Нимом». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако.
Обновлено в 10:58
Происшествия

В Калужской области убит 92-летний ветеран ВОВ

В СК РФ по Калужской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана ВОВ.
Обновлено вчера в 11:44
Единоборства

Однорукий боец Ньюэлл выиграл свой дебютный бой в Bellator

Американский однорукий боец смешанного стиля (ММА) Ник Ньюэлл выиграл свой дебютный бой в Bellator.
Обновлено в 01:25
Музыка

Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу

Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
Наука

На гималайском озере Скелетов нашли кости европейцев

Ученые из США, Великобритании, Германии и Индии исследовали скелеты трех групп людей, погибших с разницей в сотни лет.
Обновлено 22 августа в 11:00
Общество

В Донецке появился напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину

Открытие монумента приурочено к 150-летию со дня основания города Памятник русскому поэту Александру Пушкину, созданный при помощи 3D-принтера, появился в Буденновском районе Донецка, сообщает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 12:33
Политика

Республиканец Джо Уолш решил идти в президенты США

Бывший конгрессмен Джо Уолш, однопартиец Дональда Трампа, объявил, что намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

Обновлено в 06:23
Политика

Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50 процентов акций украинской "Мотор Сич", сообщил директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш в интервью порталу "Громадьске".
Обновлено в 12:00
Политика

AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России

Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».
Обновлено в 04:50
Финансы

За восемь лет объем внешней задолженности малых островных государств вырос в 200 раз - ООН

Только за последние восемь лет общий объем внешней задолженности малых островных государств вырос в 200 раз, говорится в докладе генерального секретаря ООН.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда

Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Политика

Елизавета II пожаловалась на испорченный Трампом газон

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на испорченный газон.
Обновлено в 02:57
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 15:57
Политика

В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании

Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Политика

Глава офиса Зеленского провел День независимости в Сен-Тропе

Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан провел День независимости за границей.
Обновлено в 12:26
Политика

Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено в 09:12
Политика

Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко

Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих

Обновлено в 08:08
Происшествия

NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

Обновлено вчера в 11:20
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное