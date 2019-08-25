Происшествия
Казаки избили россиянина в ГеленджикеLenta.ru 10:52
В Геленджике во время празднования Дня города казаки избили прохожего, попросившего фото с ними. Видео опубликовано в Instgram-аккаунте gelen_chp. По словам очевидцев, молодой человек сел на скамейку с двумя казаками и хотел с ними сфотографироваться.
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