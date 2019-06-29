Происшествия
Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографииLenta.ru 10:41
В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что причиной конфликта стала фотография, которую сделал старший администратор завода 3 GI из Ливии Эли Дауд.
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Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
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Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
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В центре Тбилиси началось масштабное шествие оппозиции
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Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до трех
В результате наводнения в Иркутской области погибли три человека, 97 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:09
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Немецкий политик призвала к отмене санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.
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Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
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Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Ваккер»
Сегодня, 29 июня, тульский "Арсенал" в Австрии сыграл очередной контрольный матч. Соперником "канониров" стала команда "Ваккер" из Инсбрука.
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В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
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Политика
В Петербурге кандидаты в муниципальные депутаты пригрозили перекрыть трассу. Они не могут подать документы в избирком
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Общество
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Арт-директор проходящего в Крыму форума «Таврида» Сергей Хоменок рассказал о «подставе» со спектаклем, в котором показали целующиеся однополые пары.
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Политика
Порошенко возмутился встречей Путина и Трампа
Экс-президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что Запад не уведомил его о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на полях саммита G20.
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Футбол
«Шеффилд» пропустил девять мячей от «Казанки»
Встреча, прошедшая в субботу на МСА «Локомотив», завершилась победой хозяев поля со счетом 9:1. В составе российской команды Михаил Агеев и Николай Титков оформили по дублю, а по мячу забили Виктор Демьянов, Егор Карев, Николай Поярков, Никита Желтиков и Никита Глушков.
Обновлено в 12:06
Музыка
Валторна и тромбон разделили золото
Тромбонист Алексей Лобиков открыл свое выступление сюитой из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» (транскрипция для тромбона с оркестром Вячеслава Круглика).
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
В Москве на Курском вокзале убили мужчину
На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
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Авто
В США появился в продаже редчайший Porsche 911
Чёрный окрас придаёт Porsche 911 Strosek элегантности, а хромированные пятиспицевые колёса добавляют шика.
Обновлено в 11:00
Политика
Трамп пообещал не продолжать торговую войну с Китаем
Не вводить новые пошлины на китайские товары обещал президент США Дональд Трамп 29 июня на встрече с Си Цзиньпином в Осаке на полях G20, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 06:33
Политика
В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ
Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28
Футбол
Футболисты «Зенита» одержали две победы в один день
В рамках товарищеского матча на сборах в Австрии петербургский "Зенит" в субботу, 29 июня обыграл сербскую "Црвену Звезду" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи на 39-й минуте забил Сердар Азмун.
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Политика
Саммит G20: Мэй поставила ультиматум Путину
Британский премьер-министр Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке заявила, что между Лондоном и Москвой не будет нормальных отношений, пока Россия не изменит свою политику в отношении Великобритании.
Обновлено вчера в 08:33
Теннис
Американец Фритц за час одолел Куэрри в финале турнира в Истбурне
Фритц 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Куэрри 9 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 созданный брейк-пойнт, который 31-летнему теннисисту не удалось реализовать.
Обновлено в 11:31
Общество
Росстат заплатит почти 1 млрд рублей за рекламу переписи населения
Росстат объявил открытый аукцион на право выполнения услуг «по проведению в 2019-2020 годах информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года и информационному сопровождению и популяризации ее итогов в 2021 году».
Обновлено в 11:06
Музыка
Рэпер ЛСП сделал разбор полетов после Ural Music Night
Мероприятие было плохо организовано, считает исполнитель, выступление которого отменили Известный российский рэпер ЛСП обсудил с поклонниками ошибки организаторов фестиваля Ural Music Night, завершившегося сегодня утром, 29 июня, на Октябрьской площади.
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Футбол
Шарлия перешел в ЦСКА на правах аренды
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Происшествия
Наехавший на толпу в США мужчина получил пожизненное заключение
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Политика
«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing
Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
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Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Во Внуково вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет Санкт-Петербург - Анталия совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании "Россия".
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