Энергетика
Казахстан возобновил транзит туркменского газа в РоссиюГазета.Ru 02:44
По данным агентства, речь идет о возобновлении транзита по магистральному газопроводу "Средняя Азия – Центр". Как отмечается, транзит туркменского газа через газотранспортную систему Казахстана был прекращен в 2016 году.
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