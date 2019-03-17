Энергетика

Казахстан в апреле снизит добычу нефти на 300 тыс. баррелей в суткиТАСС вчера в 14:50

Казахстан в январе и феврале 2019 года выполнял с небольшим отклонением взятые на себя обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Всего в рамках соглашения страна должна была сократить добычу на 40 тыс. баррелей в сутки.
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Казахстан в апреле снизит добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки

ТАССвчера в 14:50

Казахстан решил сократить добычу нефти вслед за Саудовской Аравией

Взгляд.рувчера в 17:01

Казахстан сократит нефтедобычу

News.ruвчера в 16:40

Саудовская Аравия снизит экспорт нефти в марте и апреле

RT на русскомвчера в 14:01

Россия вышла на сокращение добычи нефти в 140 тыс. баррелей в сутки

Коммерсантъвчера в 18:13

Новак: Россия сократила добычу нефти на 140 тысяч баррелей в сутки

Вести.Ruвчера в 13:37

Новак анонсировал сокращение добычи нефти в России

ФАНвчера в 13:20
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Происшествия

Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере

Обновлено в 05:17
Происшествия

В Москве умер семилетний ребенок-маугли

В Москве от остановки сердца умер семилетний мальчик-маугли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Представитель Началовой опровергла сообщения о проблемах с похоронами

Обновлено в 04:31
Экономика

Некоторым иностранным судам разрешили перевозить СПГ по Севморпути

Некоторым иностранным судам разрешено провозить сжиженный природный газ (СПГ) по Северному морскому пути.
Обновлено в 05:52
Общество

Дидье Маруани подал новый иск к Филиппу Киркорову на 272 млн рублей

Обновлено в 04:54
Общество

В СК прокомментировали ситуацию с угрозами девочке, написавшей Путину

Обновлено в 05:43
Общество

Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицы

Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

Более 70% граждан РФ отмечают успешное развитие Крыма

Большинство граждан РФ (73%) уверены что Крым начал развиваться более успешно после того, как стал частью России, чем, когда находился в составе Украины.
Обновлено в 04:31
Общество

Фармацевтов предложено наказывать за навязывание лекарств

Чаще всего специалист советует то лекарство, на которое сеть имеет договор, и в 65% случаев пациент следует рекомендациям.
Обновлено вчера в 18:27
Экономика

Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:24
Происшествия

В Белграде после протестов задержали 18 человек

Обновлено в 05:21
Происшествия

Подростки сломали челюсть шестикласснику и избили его подруг в Москве

Пострадавшие обратились в больницу после конфликта, мальчика госпитализировали с переломом челюсти и тупой раной живота.
Обновлено в 05:49
Политика

Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов

Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 05:37
Технологии

Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт

Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.
Обновлено в 02:21
Политика

В конгрессе США захотели ввести санкции против России из-за Венесуэлы

В конгресс США внесен законопроект, который предполагает введение санкций в отношении россиян, которые оказывают "влияние" на Венесуэлу.
Обновлено в 02:43
Политика

Белорусские журналисты отказались слушать российского посла

Ведущие негосударственные издания Белоруссии отказались от участия в пресс-конференции российского посла в республике Михаила Бабича.
Обновлено в 05:43
Происшествия

СК попросил суд заочно арестовать трех фигурантов дела Захарченко

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко еще трех человек.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Жительница Екатеринбурга отсудила 750 тысяч рублей за неверный диагноз

Свердловский областной суд обязал две больницы Екатеринбурга выплатить в сумме 750 тысяч рублей местной жительнице, которую лечили от несуществующего онкологического заболевания.
Обновлено в 05:49
Космос

NASA предупредило о приближающемся к Земле крупном астероиде

Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии около 305 тысяч километров, свидетельствуют данные на сайте НАСА.
Обновлено в 04:46
Финансы

Россия вновь сократила вложения в американские гособлигации

В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В ЛНР обнаружен схрон с оружием

В ЛНР сотрудники Генпрокуратуры Республики обнаружили недалеко от дороги, ведущей в Луганск, замаскированный тайник с оружием и боеприпасами.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

«Коммерсантъ» узнал о покупке Египтом десятков российских Су-35

Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.
Обновлено в 01:53
Наука

В Британии установили личность Джека-потрошителя

Потрошителем, или «убийцей из Уайтчепела», был польский парикмахер Эйрон Косминский, установили специалисты Ливерпульского университета.
Обновлено в 04:02
Общество

Директор «Водоканала» Петербурга уволен с перспективой следствия

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов своим распоряжением отправил в отставку генерального директора подведомственного городской власти ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгения Целикова.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В телецентр на Шаболовке поступило сообщение о минировании

В телевизионный и радиовещательный центр на Шаболовке в Москве поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб и ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок

Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено в 05:53
Политика

Порошенко пообещал после выборов вернуть Крым «без договорённостей»

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал вернуть Крым «без торгов и закулисных договорённостей».
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

В Дагестане проведут проверку после отказа врача скорой помочь ребенку

Минздрав Дагестана проверит действия врача скорой помощи, отказавшегося помочь ребенку в дагестанском Дербенте и нагрубившего его матери, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Саратове возбудили дело из-за ранения школьника на уроке ОБЖ

В Саратове возбудили уголовное дело в отношении школьного преподавателя предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), на уроке которого один из учеников ранил одноклассника.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Ростове полиция проверит видео с плюющей на дверь церкви девушкой

Обновлено в 05:04
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