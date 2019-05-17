Энергетика

Казахстан требует компенсацию от России из-за загрязнения нефтиКоммерсантъ 08:18

Казахстан рассчитывает на компенсацию от России за загрязнение около 600 тыс. т нефти в трубопроводе «Дружба» и недополученную выручку из-за этого, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.
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Казахстан требует компенсацию от России из-за загрязнения нефти

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Казахстан рассчитывает на компенсацию от России за загрязненную нефть

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