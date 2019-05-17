Энергетика
Казахстан требует компенсацию от России из-за загрязнения нефтиКоммерсантъ 08:18
Казахстан рассчитывает на компенсацию от России за загрязнение около 600 тыс. т нефти в трубопроводе «Дружба» и недополученную выручку из-за этого, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.
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Казахстан намерен потребовать от «Транснефти» компенсацию из-за загрязнения нефти в «Дружбе»
Rambler News Service06:32
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