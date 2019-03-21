Казахстан сенсационно разгромил Шотландию в отборе к Евро-2020News.ru 15:22

Сборные Казахстана и Шотландии являются соперниками по группе сборной России, которая сыграет свой первый матч в отборе к Евро-2020 с фаворитами турнира — командой Бельгии, занимающую в рейтинге ФИФА и УЕФА первую строчку.

Казахстан сенсационно разгромил Шотландию в отборе к Евро-2020

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