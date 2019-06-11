Казахстан разгромно обыграл Сан-Марино в отборе на Евро-2020Нева Спорт 13:01

Сборная Казахстана по футболу одержала разгромную победу над Сан-Марино. Игра проходила в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года и завершилась со счётом 4:0. Команды встречались в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена", главным арбитром встречи был Бартош Франковски из Польши.

Казахстан разгромно обыграл Сан-Марино в отборе на Евро-2020

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