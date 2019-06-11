Футбол
Казахстан разгромил Сан-Марино в отборе Евро-2020Спорт-Экспресс 11:54
Сборная Казахстана разгромила команду Сан-Марино в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 - 4:0. В составе победителей отличились Исламбек Куат, Максим Федин, Гафуржан Суюмбаев и Бауыржан Исламхан.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:32, Ашберн
Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина
В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Электричка сошла с рельсов в Подмосковье
Обновлено в 09:46
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Политика
Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко
Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».
Обновлено в 08:36
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено в 12:14
Политика
Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.
Обновлено в 11:26
Общество
Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
В Instagram-аккаунте группы НАНА появилось видео пришедшего в сознание продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 11:49
Политика
Адвокат Ивана Голунова заявил, что в деле журналиста победили закон и справедливость
Ранее глава МВД Колокольцев сообщил, что сегодня журналист Иван Голунов будет освобождён из-под домашнего ареста, все обвинения с него сняты.
Обновлено в 10:58
Происшествия
На танкере в Махачкале случился взрыв
«Совершенно секретно»: В морском порту Махачкалы на танкере произошел взрыв.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала глупостью голодовку ради похудения
Обновлено в 08:34
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию.
Обновлено в 07:22
Политика
Силуанов призвал не фетишизировать дело Калви
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви находится на контроле у руководства страны.
Обновлено в 10:30
Общество
Контрразведку Британии обвинили в незаконном хранении данных
Правозащитная организация Liberty подала в суд на службу контрразведки Великобритании (Mi5) из-за незаконного обращения с данными.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину
Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Интернет
Разработчики WhatsApp усилят борьбу с нарушениями правил сервиса
Руководство популярного мессенджера WhatsApp объявило о намерении в дальнейшем подавать в суд на тех пользователей, которые грубо нарушают установленные правила.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Представлены приборы разведки для «Ратника»
Обновлено в 10:31
Политика
Глава Дагестана: ни пяди дагестанской земли не отдам
Обновлено в 10:07
Происшествия
Жертвой крупного пожара на острове Кего в Архангельске стал мужчина
Сегодня в третьем часу дня на острове Кего в Архангельске произошли пожары сразу в пяти частных домах по улице Тимуровской.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились четыре новых фигуранта
Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Общество
В Риме туристам запретили гулять с голым торсом
Обновлено вчера в 18:40
Политика
В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков
Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются вратарем «Лацио» Стракошей
Голкипер «Лацио» Томас Стракоша может сменить клуб. К албанскому вратарю проявляют интерес «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Обновлено в 10:59