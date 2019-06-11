Казахстан разгромил Сан-Марино в отборе Евро-2020Спорт-Экспресс 11:54

Сборная Казахстана разгромила команду Сан-Марино в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 - 4:0. В составе победителей отличились Исламбек Куат, Максим Федин, Гафуржан Суюмбаев и Бауыржан Исламхан.

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Общество Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию.

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Происшествия Жертвой крупного пожара на острове Кего в Архангельске стал мужчина Сегодня в третьем часу дня на острове Кего в Архангельске произошли пожары сразу в пяти частных домах по улице Тимуровской.

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Армия и оружие Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.