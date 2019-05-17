Энергетика
Казахстан рассчитывает на компенсацию от России за загрязненную нефтьРИА Новости вчера в 07:23
Около 600 тысяч тонн казахстанской нефти было загрязнено в трубопроводе "Дружба" и далее отгружено через порт Усть-Луга, экспортеры страны могут получить компенсацию от российской стороны за недополученную выручку при реализации некондиционной нефти, сообщила в пятницу пресс-служба министерства энергетики Казахстана.
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Казахстан намерен потребовать от «Транснефти» компенсацию из-за загрязнения нефти в «Дружбе»
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