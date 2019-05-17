Энергетика

Казахстан потребует компенсацию от «Транснефти» за загрязненную нефтьВедомости 05:49

Казахстан собирается потребовать от российской трубопроводной компании «Транснефть» компенсацию за загрязненную при транзите через Россию нефть, передает Reuters со ссылкой на заявление вице-министра энергетики Казахстана Асета Магауова.
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