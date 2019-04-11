Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды РоссииРБК вчера в 15:22

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

РБКвчера в 15:22

Власти Казахстана заявили, что будут соблюдать все заключенные с Россией договоры о сроках аренды Байконура

Эхо Москвывчера в 13:31

Власти Казахстана задумались о выводе Байконура из аренды РФ

News.ruвчера в 02:39

Власти Казахстана допускают прекращение аренды Байконура Россией

Росбалтвчера в 07:34

Казахстан начал рассмотрение вывода Байконура из-под аренды России

Московский Комсомолецвчера в 03:46

Казахстан может вывести город Байконур из-под аренды России

Реальное времявчера в 03:19

Казахстан опроверг планы вытеснить Россию с Байконура

Lenta.ruвчера в 13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Авто

Обновленный пикап Isuzu D-Max представили в России

Обновлено вчера в 05:23
Политика

Телеканал Коломойского подаст в суд на Порошенко

Ткаченко подчеркнул, что кандидатов в президенты на эфир не приглашали. Телеканалом владеет украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 01:03
Транспорт

На Ярославском направлении МЖД возможны задержки движения поездов

Задержки в движении некоторых поездов по техническим причинам возможны в пятницу на Ярославском направлении Московской железной дороги, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter.
Обновлено в 01:17
Политика

Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено вчера в 05:53
Здоровье

Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет

Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Хоккей

Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф

Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Политика

Законопроект «о суверенном интернете» принят во втором чтении

Речь в документе идет о создании дополнительных условий для стабильной работы отечественного сегмента интернета в условиях попыток оказать какое-то воздействие на сеть извне Российской Федерации, уточнил председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Обновлено вчера в 05:35
Спорт

Как стартовал командный ЧМ по фигурному катанию

Командный чемпионат мира по фигурному катанию в Фукуоке начался с танцев на льду.
Обновлено вчера в 12:11
Наука

Археологи обнаружили на Филиппинах останки людей нового вида

В ходе раскопок на филиппинском острове Лусон археологи обнаружили останки древних людей нового вида, пишет Nature.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика

Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятия

Американский сервис по вызову такси Uber обнародовал убыток совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год, сумма составила $42 млн.
Обновлено в 01:18
Происшествия

В Хакасии к пожизненному сроку приговорили таксиста-маньяка

Обновлено в 01:53
Общество

Снимок россиянки назван одним из лучших фото года

Обновлено в 01:47
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, за то что тот слишком медленно переходил дорогу по пешеходному переходу.
Обновлено вчера в 16:00
Кино

Вышел трейлер нового фильма Люка Бессона про русскую модель-убийцу

Люк Бессон вновь по самые брови заходит в гендерно смещенные воды кинематографа, снимая фильм про суровых, но прекрасных женщин: на официальном YouTube-канале проекта опубликован трейлер боевика "Анна".
Обновлено вчера в 05:18
Происшествия

Собаки напали на мальчика в Благовещенске

Обновлено вчера в 23:06
Политика

В США призвали к пересмотру отношений с Россией

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 годы Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994 — 1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972 — 1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Политика

Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском

Обновлено вчера в 19:33
Экономика

«Суперджет 100» избавят от иностранных запчастей за 3,5 млрд руб

Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие

Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии

Генерал-полковник Андрей Сердюков, до последнего времени командовавший ВДВ, 10 апреля возглавил российскую военную группировку в Сирии.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие

Полторак пригрозил вновь направить корабли Украины в Керченский пролив

Глава министерства обороны Украины Степан Полторак выступил с заявлением о том, что Украина готова снова направить свои военные корабли в Керченский пролив.
Обновлено в 00:18
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Общество

Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов

В министерстве прошли прокурорские проверки Прокуратура проверила декларации о доходах в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.
Обновлено в 01:01
Происшествия

МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских

«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 10:47
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям

Ожидания по росту реальных доходов в 2019 году сохранены на уровне 1%, следует из обновленного в апреле прогноза социально-экономического развития до 2024 года (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

В Бурятии уволили главврача из-за смерти запертого в подсобке пациента

Глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главврача Баргузинской центральной районной больницы, в которой в начале февраля от пневмонии умер пациент, запертый в подсобке.
Обновлено в 01:52
Экономика

Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ

«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное