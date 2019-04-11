Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды РоссииРБК 15:22
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
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