Политика

Казахстан может заменить российскую нефть в БелоруссииГазета.Ru 05:28

Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
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Казахстан ответил на предложение Лукашенко о поставках нефти

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Эхо Москвы07:08

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Говорит Москва05:09

Нефтяная мгла

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Обновлено в 12:51
Хоккей

Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира

Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
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Происшествия

Пассажирский поезд загорелся в Болгарии

Пассажирский поезд загорелся в районе города Роман в Болгарии, передает Nova TV.
Обновлено в 15:51
Политика

The Times: Тереза Мэй объявит об отставке 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена объявить об отставке в пятницу, 24 мая, сообщила газета The Times со ссылкой на сторонников политика.
Обновлено в 01:27
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НГУ планирует совместные проекты с Huawei

Федорук добавил, что речь идет об исследовательских программах, а затем, возможно, и о совместных учебных курсах.
Обновлено в 04:16
Интернет

YouTube запустил чистку от шокирующего контента

Компания Google внедрила программу, которая находит и блокирует видео с шокирующим контентом на главной странице сайта и приложения YouTube.
Обновлено в 11:59
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
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Хоккей

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Обновлено в 17:37
Происшествия

Патриарх Кирилл наказал напавшего с ножом на монаха священника

Обновлено в 09:13
Игры

Dead Cells: два миллиона продаж и консольное дополнение Rise of the Giant

У сотрудников студии Motion Twin сразу два повода для гордости. Общие продажи их рогалика Dead Cells превысили два миллиона.
Обновлено в 17:47
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

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Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
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Британский политик высказался о скандале вокруг финала Лиги Европы

Армянский полузащитник "Арсенала" Генхир Мхитарян не сможет принять участия в игре из-за сложный политических отношений между Арменией и Азербайджаном.
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Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
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Обновлено в 12:17
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В США арестовали инженера, подделывавшего акты приемки узлов для ракет

Власти США арестовали инженера, который обвиняется в фальсификации десятков актов технической проверки оборудования, которое использовалось в ракетах-носителях компании SpaceX, сообщает американский минюст.
Обновлено в 18:17
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Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.
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Пермская гимназия завышала проходной балл для девочек первоклассниц

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Мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла на Каннском кинофестивале.
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По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
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