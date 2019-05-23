Политика
Казахстан может заменить российскую нефть в БелоруссииГазета.Ru 05:28
Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
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Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:33
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Здоровье
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Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
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Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два года
По сравнению с мартом апрельский рост составил 0,5%. В марте производство выросло на 1,2% в годовом выражении.
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Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
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Экономика
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Статистика показывает, что робот помогает москвичам вдвое быстрее живого оператора, а со временем он сможет обрабатывать до 100% звонков, и все же сложные вопросы москвичи по-прежнему смогут обсудить с человеком.
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«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы
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Обновлено вчера в 23:15