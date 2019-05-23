Казахстан может заменить российскую нефть в БелоруссииГазета.Ru 05:28

Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.

Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии

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