Политика
Казахстан может заменить российскую нефть в БелоруссииГазета.Ru 05:28
Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
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Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
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Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
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«Роскачество» провело эксперимент, сравнив российское вино и импортное, предложив членам наблюдательного совета ведомства слепую дегустацию.
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Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
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Хоккей
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В Братиславе президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк презентовал заявку на проведение матчей чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге, информирует официальный сайт ФХР.
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Авто
Объявлена цена Renault Arkana для России
Утверждается, что Renault Arkana построен на модульной платформе, где 55% компонентов являются новыми для российского рынка, а оставшиеся, хоть и позаимствованы у уже существующих моделей, названы "зарекомендовавшими себя" и "проверенными временем".
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Армия и оружие
«Вертолеты России» начали производство 100 вертолетов Ми-28НМ для ВКС
Российские предприятия ОПК уже начали производство партии в 100 вертолетов, которые будут поставлены до 2027 года.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:46
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Зонд «Хаябуса-2» не смог забрать грунт с астероида из-за сбоя
Обновлено в 05:46
Экономика
Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes
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Обновлено в 04:12
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На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Политика
В команде Зеленского захотели сократить число депутатов Рады
Представитель президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук в интервью газете «Левый берег» заявил, что число депутатов Верховной Рады необходимо пересмотреть.
Обновлено в 06:34
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы
Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Общество
Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю
Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
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Политика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Технологии
Airbus показал салон аэротакси проекта Vahana
Подразделение A3 европейского авиастроительного концерна Airbus опубликовало несколько фотографий второго летного образца перспективного электрического аэротакси проекта Vahana.
Обновлено в 06:19
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Технологии
В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»
Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27