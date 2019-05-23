Политика

Казахстан может заменить российскую нефть в БелоруссииГазета.Ru 05:28

Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
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Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии

Газета.Ru05:28

Казахстан приготовился подменить российскую нефть для Белоруссии

Lenta.ru05:40

Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию

Эхо Москвы06:32

В Казахстане заявили о готовности поставлять нефть в Белоруссию

RT на русском05:59

Казахстан ответил на предложение Лукашенко о поставках нефти

Взгляд.ру05:25

Казахстан заявил о готовности заменить российскую нефть для Белоруссии

VSE42 Новости06:45

Казахстан готов поставлять нефть Белоруссии

Говорит Москва05:09
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Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
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Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
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Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
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Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
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Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

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Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
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На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

Обновлено в 03:50
Происшествия

Свидетели заявили о бездействии пожарных в «Зимней вишне»

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Политика

В Британии назвали дело Бутиной провалом политики США

Дело осужденной россиянки Марии Бутиной, приговоренной судом в США к тюремному заключению, стало провалом американской политики, СМИ и правоохранительных органов.
Обновлено в 04:01
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«Роскачество» провело исследование российского вина

«Роскачество» провело эксперимент, сравнив российское вино и импортное, предложив членам наблюдательного совета ведомства слепую дегустацию.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку в Воронеже

Обновлено вчера в 20:36
Гаджеты

«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Политика

Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Хоккей

Третьяк презентовал заявку Санкт-Петербурга на проведение ЧМ-2023

В Братиславе президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк презентовал заявку на проведение матчей чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге, информирует официальный сайт ФХР.
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Авто

Объявлена цена Renault Arkana для России

Утверждается, что Renault Arkana построен на модульной платформе, где 55% компонентов являются новыми для российского рынка, а оставшиеся, хоть и позаимствованы у уже существующих моделей, названы "зарекомендовавшими себя" и "проверенными временем".
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Армия и оружие

«Вертолеты России» начали производство 100 вертолетов Ми-28НМ для ВКС

Российские предприятия ОПК уже начали производство партии в 100 вертолетов, которые будут поставлены до 2027 года.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:46
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Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

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Зонд «Хаябуса-2» не смог забрать грунт с астероида из-за сбоя

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Экономика

Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
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Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

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Происшествия

На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв

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Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Политика

В команде Зеленского захотели сократить число депутатов Рады

Представитель президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук в интервью газете «Левый берег» заявил, что число депутатов Верховной Рады необходимо пересмотреть.
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Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы

Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Общество

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
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Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
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Airbus показал салон аэротакси проекта Vahana

Подразделение A3 европейского авиастроительного концерна Airbus опубликовало несколько фотографий второго летного образца перспективного электрического аэротакси проекта Vahana.
Обновлено в 06:19
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Технологии

В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»

Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
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