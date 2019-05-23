Политика

Казахстан может заменить российскую нефть для БелоруссииЭхо Москвы 07:08

О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев. Он отметил, что осталось решить с Москвой вопрос транзита. Цитата: «У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно, никаких проблем нет поставлять их в Белоруссию», приводит слова посла агентство БелТА.
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Daily Express назвала рекордные закупки золота Россией «плохим знаком»

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Кировский районный суд Казани вынес приговоры фигурантам уголовного дела о пожаре в казанском торговом центре "Адмирал", жертвами которого в 2015 году стали 19 человек.
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Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

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Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
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