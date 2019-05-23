Казахстан может заменить российскую нефть для БелоруссииЭхо Москвы 07:08

О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев. Он отметил, что осталось решить с Москвой вопрос транзита. Цитата: «У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно, никаких проблем нет поставлять их в Белоруссию», приводит слова посла агентство БелТА.

Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии

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