Политика

Казахстан может заменить российскую нефть для БелоруссииЭхо Москвы 07:08

О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев. Он отметил, что осталось решить с Москвой вопрос транзита. Цитата: «У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно, никаких проблем нет поставлять их в Белоруссию», приводит слова посла агентство БелТА.
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Белоруссия ищет замену российской нефти

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RT на русском05:59

Нефтяная мгла

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Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

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Вышло крупное обновление Windows 10

Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.
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Телеведущий Владимир Соловьев ответил краснодарскому журналисту Кириллу Гурьеву, вызвавшему его на дуэль.
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Происшествия

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Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
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Общество

Роскачество не нашло идеального глазированного сырка

Обновлено в 12:17
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Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
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Forbes назвал «богатейших» наследников российских миллиардеров

Обновлено в 06:01
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Обновлено в 08:47
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В Марий Эл на последнем звонке избили депутата «Единой России»

Выпускник школы в поселке Юрино (республика Марий Эл) набросился во время линейки по случаю Последнего звонка на выступавшего депутата «Единой России» Екатерину Вахитову.
Обновлено в 17:22
Интернет

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Apple планирует добавить до конца года новую функцию в браузер Safari. Она призвана ограничить сбор личных данных при просмотре рекламы.
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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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В этом году фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" пройдет в Москве на 43 площадках города, и соберет участников из 14 стран мира.
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Решение о строительстве храма в сквере Екатеринбурга отменено

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