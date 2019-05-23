Политика

Казахстан может заменить российскую нефть для БелоруссииЭхо Москвы 07:08

О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев. Он отметил, что осталось решить с Москвой вопрос транзита. Цитата: «У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно, никаких проблем нет поставлять их в Белоруссию», приводит слова посла агентство БелТА.
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Белоруссия ищет замену российской нефти

Lenta.ru09:10

Казахстан готов поставлять нефть Белоруссии

Говорит Москва05:09

В Казахстане заявили о готовности поставлять нефть в Белоруссию

RT на русском05:59

Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии

Газета.Ru05:28

Казахстан ответил на предложение Лукашенко о поставках нефти

Взгляд.ру05:25

Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии

Эхо Москвы07:08

Казахстан готов поставлять свою нефть в Белоруссию

Комсомольская правда07:19
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Хоккей

Сборная России назвала состав на матч чемпионата мира с американцами

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на четвертьфинальный матч чемпионата мира с американцами.
Обновлено в 09:29
Политика

Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Общество

Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»

Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Экономика

Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Политика

Зять Рыболовлева попробует стать президентом Уругвая

Уругвайский бизнесмен Хуан Сартори, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, намерен стать президентом Уругвая.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Суд снял арест со счетов Навального по делу «Ив Роше»

Обновлено в 07:47
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи

Обновлено в 09:22
Кино

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Политика

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Кино

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Культура

Ruptly стало лидером среди СМИ по просмотрам на Youtube в Германии

Входящее в телесеть RT видеоагентство Ruptly заняло первое место среди новостных СМИ в Германии по количеству просмотров на Youtube в апреле.
Обновлено в 09:31
Футбол

Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Здоровье

В Ленобласти зарегистрировали первый за сезон случай болезни Лайма

С начала сезона зарегистрировано 1900 пострадавших, в том числе 431 ребенок — причем, встречались с клещами они во всех районах области.
Обновлено в 08:19
Футбол

Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Мать Децла сменила замки в квартире покойного рэпера

Как отметила мать Децла, вдове исполнителя, скорее всего, «просто тяжело находиться в квартире покойного рэпера».
Обновлено в 03:24
Происшествия

Орловский суд оставил в силе приговор проповеднику из Дании

Приговор Железнодорожного районного суда Орла в отношении гражданина Дании Денниса Кристенсена, который ранее был признан виновным в экстремизме и осужден на шесть лет колонии, оставлен в силу решением Орловского областного суда.
Обновлено в 06:24
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Политика

Глава МИД Британии раскрыл «секретное оружие» НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант рассказал о том, что является «секретным оружием» НАТО в киберсфере.
Обновлено в 08:08
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Генштаб Украины проводит опрос военных о переговорах с ДНР и ЛНР

В опубликованной копии приказа указывается, что опрос личного состава должен быть произведен до середины дня 24 мая.
Обновлено в 07:43
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Сын Жанны Фриске лишился наследства из-за долгов

Родственники Жанны Фриске продали долю ее сына Платона в участке земли и особняке в Подмосковье, чтобы погасить часть долга — 7,9 млн рублей, собранных на лечение певицы.
Обновлено в 08:24
Футбол

«Барселона» объявила о трансфере 18-летнего голландца Рейса

Обновлено в 07:24
Финансы

Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей

Как указывает агентство, к 14:38 мск ценные бумаги компании подорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, а потом и до 212,18 рубля — максимума с июня 2011 года.
Обновлено в 07:55
Авто

Audi анонсировала выпуск сверхроскошной версии флагмана A8

Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
Обновлено в 06:21
Общество

Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных

Жителям Петрозаводска администрация города «настоятельно не рекомендовала» запускать воздушные шары и бумажные фонарики в день последнего звонка.
Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский распек украинских чиновников за «факапы»

Президент Украины Владимир Зеленский высмеял украинских чиновников и политиков, передает УНИАН.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Политика

Зеленский ответил на отказ Рады рассматривать его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ Верховной рады рассматривать предложенный им законопроект о выборах нардепов.
Обновлено вчера в 13:16
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