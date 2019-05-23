Политика
Казахстан может заменить российскую нефть для БелоруссииЭхо Москвы 07:08
О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев. Он отметил, что осталось решить с Москвой вопрос транзита. Цитата: «У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно, никаких проблем нет поставлять их в Белоруссию», приводит слова посла агентство БелТА.
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Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что глава России Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 03:28
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Обновлено в 07:48
Политика
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Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
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Опубликованы пресс-рендеры камеры Fujifilm GFX 100MP
В сети появились официальные изображения среднеформатной камеры Fujifilm GFX 100MP, полноценная презентация которой состоится уже сегодня.
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Армия и оружие
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В уральском городе Нижняя Салда огонь охватил шесть домов
В Нижней Салде сегодня загорелось шесть домов, два из которых - жилые. К этому часу пожарным удалось локализовать пламя.
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