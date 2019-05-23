Казахстан может заменить российскую нефть для БелоруссииЭхо Москвы 07:08

О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев. Он отметил, что осталось решить с Москвой вопрос транзита. Цитата: «У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно, никаких проблем нет поставлять их в Белоруссию», приводит слова посла агентство БелТА.

Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии

Экономика Приватбанк подал иск к Коломойскому в американский суд Украинский Приватбанк подал в суд на своего бывшего совладельца, бизнесмена Игоря Коломойского.

Армия и оружие Генштаб Украины проводит опрос военных о переговорах с ДНР и ЛНР В опубликованной копии приказа указывается, что опрос личного состава должен быть произведен до середины дня 24 мая.

Кино Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2» Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.

Авто Названа цена нового кроссовера Renault Arkana Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.

Армия и оружие Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске, детали будут обнародованы после того, как дело рассекретят, заявил в четверг глава Генштаба Руслан Хомчак.

Экономика В ЦБ рассказали о сложностях объединения ОСАГО и каско Объединение рисков ОСАГО и каско в одном полисе, целесообразность которого поручил рассмотреть Дмитрий Медведев, потребует серьезного изменения законодательства, главная сложность заключается в том, что ОСАГО - обязательный вид страхования, а каско - добровольный.

Политика В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.

Авто На УАЗе сменился генеральный директор На Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) на должность генерального директора назначен Адиль Ширинов.

Политика Зеленский инициирует референдум о диалоге с Россией Референдум о формате переговорного процесса с Россией инициирует украинский президент Владимир Зеленский, сообщил глава администрации президента Украины Андрей Богдан 21 мая в эфире телеканала «112 Украина».

Общество Красноярский депутат предложил запретить Minecraft Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.

Происшествия В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка Число граждан РФ, раненных в ДТП с автобусом в Тоскане, увеличилось. Стало также известно об одной погибшей.

Политика Президент Грузии ждет от Путина первого шага Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что глава России Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Политика Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.

Гаджеты «Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль» Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.

Гаджеты Опубликованы пресс-рендеры камеры Fujifilm GFX 100MP В сети появились официальные изображения среднеформатной камеры Fujifilm GFX 100MP, полноценная презентация которой состоится уже сегодня.

Шоу-бизнес Стало известно домашнее прозвище принцессы Шарлотты Главной новостью последних дней стало открытие сада по дизайну герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Политика В МИД ответили на заявления США о поведении России в Арктике Москва считает абсурдными и необоснованными обвинения США в "агрессивном" поведении России в Арктике, заявил РИА Новости старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.

Армия и оружие Донецкие военные взяли в плен восемь украинских солдат ИА «Ореанда-Новости» Представители командования украинской армии заявили, что Народная милиция Донецкой Народной Республики задержала восемь военнослужащих.

Гаджеты Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).