Энергетика

Казахстан и Ирак поддержали продление сделки ОПЕК+ на полгодаКрасная весна вчера в 19:32

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Продление сделки ОПЕК+ поддержали Казахстан и Ирак, заявили казахский министр энергетики Канат Бозумбаев и министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан, 1 июля сообщает ТАСС. Гадбан отметил, что для Ирака предпочтительно продление сделки на шесть месяцев.
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Казахстан и Ирак поддержали продление сделки ОПЕК+ на полгода

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