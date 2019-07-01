Энергетика
Казахстан и Ирак поддержали продление сделки ОПЕК+ на полгодаКрасная весна вчера в 19:32
Продление сделки ОПЕК+ поддержали Казахстан и Ирак, заявили казахский министр энергетики Канат Бозумбаев и министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан, 1 июля сообщает ТАСС. Гадбан отметил, что для Ирака предпочтительно продление сделки на шесть месяцев.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
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Посольство США сообщило об ухудшении состояния Пола Уилана
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Энергетика
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Пентагон испугался победы России в войне за влияние
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На смартфоны для российских чиновников потратят 23 млрд рублей
Минкомсвязи и «Ростелеком» предложили снабдить 1,4 млн федеральных чиновников смартфонами на базе российской операционной системы «Аврора».
Обновлено в 05:21
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В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Обновлено 29 июня в 15:59
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
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Происшествия
Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
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В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
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Климкин решил уйти в политический отпуск
Глава МИД Украины Павел Климкин на фоне разногласий с президентом страны Владимиром Зеленским объявил о намерении уйти в политический отпуск.
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Сотрудники ярославской ИК-1 прослушивали разговоры адвокатов «Общественного вердикта» с заключенными
Сотрудники ярославской исправительной колонии (ИК) №1 тайно прослушивали разговоры адвоката Евгении Бирюковой и пострадавших от пыток.
Обновлено в 07:22
Политика
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский мог бы стать региональным языком в Донбассе.
Обновлено в 05:03
Политика
Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии
Организаторы саммита G20, который прошел в японской Осаке, разместили на сайте мероприятия видео, где показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами, сообщает РИА Новости.
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Remedy вернула издательские права на Alan Wake
Ранее финская студия имела права на франшизу, однако издателем любого проекта могла быть только Microsoft, поскольку у неё были издательские права, однако теперь, похоже, у Remedy полные права на франшизу.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит необходимости вводить визовый режим с Россией.
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Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Автоспорт
Ферстаппен сохранил победу на Гран-при Австрии
Обновлено вчера в 13:57