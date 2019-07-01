Энергетика

Казахстан и Ирак поддержали продление сделки ОПЕК+ на полгодаКрасная весна вчера в 19:32

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Продление сделки ОПЕК+ поддержали Казахстан и Ирак, заявили казахский министр энергетики Канат Бозумбаев и министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан, 1 июля сообщает ТАСС. Гадбан отметил, что для Ирака предпочтительно продление сделки на шесть месяцев.
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Ирак и Нигерия готовы поддержать продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев

РИА Новости01:37

Казахстан и Ирак поддержали продление сделки ОПЕК+ на полгода

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Казахстан и Ирак поддержали продление сделки ОПЕК+ на полгода

Красная веснавчера в 19:32

Ирак и Казахстан выступили за продление сделки ОПЕК + на полгода

ТАССвчера в 18:07
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
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