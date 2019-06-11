Сборная России сыграет с Кипром в матче отбора Евро-2020REGNUM 01:47

Сборная России по футболу сыграет с командой Кипра в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Российская команда занимает второе место в группе I, на её счету шесть очков.

Сборная России сыграет с Кипром в матче отбора Евро-2020

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