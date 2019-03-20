Футбол

Казахстан – Шотландия: прогноз на отборочный матч ЕВРО-2020Sputnik Грузия вчера в 11:44

Казахстан — Шотландия
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
Юрий Перцух
6′
Ян Вороговский
10′
Александр Меркель
38′
Бактиер Зайнутдинов
51′
61′
Оливер Макберни
Джонни Расселл
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
68′
70′
Джон Макгинн
Скотт Мактомини
Темирлан Ерланов
Елдос Ахметов
81′
81′
Джеймс Форрест
Марк Макналти
83′
Грэм Шинни
Бактиер Зайнутдинов
Серикжан Мужиков
84′
Гафуржан Суюмбаев
90′+5′
Правда, сам Казахстан тоже не может похвастаться выдающимися показателями в этих же отборочных циклах.
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Прогноз на матч Казахстан - Шотландия: кто победит

Евро-футбол.рувчера в 14:59

Казахстан – Шотландия: прогноз на отборочный матч ЕВРО-2020

Sputnik Грузиявчера в 11:44
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