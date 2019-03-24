Футбол

Казахстан — Россия 0:4Lenta.ru 11:53

Казахстан — Россия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
20′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
29′
45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
50′
52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
59′
61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
65′
70′
Денис Черышев
72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
85′
На 62-й минуте защитник сборной Казахстана Абзал Бейсебеков срезал мяч в свои ворота. В первом матче отборочного турнира россияне на выезде проиграли бельгийцам. Встреча завершилась со счетом 1:3. Еще два матча группы I состоятся позднее, 24 марта.
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