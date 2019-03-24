Казахстан — Россия 0:4Lenta.ru 11:53

На 62-й минуте защитник сборной Казахстана Абзал Бейсебеков срезал мяч в свои ворота. В первом матче отборочного турнира россияне на выезде проиграли бельгийцам. Встреча завершилась со счетом 1:3. Еще два матча группы I состоятся позднее, 24 марта.

Футбол У Казахстана в матче с Россией на поле вышел незаявленный игрок В первом тайме матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России у хозяев на поле появился футболист, которого не было в официальном протоколе.

Футбол Черышев – король сборной. Хотя до ЧМ не забивал вообще Денис Черышев забил три первых гола сборной в отборе Евро-2020 (дал надежду в игре с Бельгией, разделал защиту Казахстана) и поучаствовал в четвертом (ассист на Дзюбу).

Шоу-бизнес Участница «Голоса» Светлана Феодулова осталась без крыши над головой В результате раздела имущества в рамках бракоразводного процесса экс-супруг реализовал дом, в котором они жили, а затем прекратил любое общение с экс-участницей «Голоса».

Происшествия Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.

Общество Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".

Спорт Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.

Общество В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

Происшествия В летевший в Сочи самолёт ударила молния «При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.

Единоборства Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.

Здоровье Можно ли употреблять алкоголь и препараты от повышенного давления? Взаимодействие алкоголя и лекарств, снижающих давление, часто даёт непредсказуемый результат (возможны тахикардия, резкое снижение или повышение давления, нарушение сердечного ритма).

Происшествия Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт Круизный лайнер потерял ход из-за отказа двигателей 22 марта. Экипажу удалось встать в нескольких километрах от побережья Норвегии.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри потратили $4 млн на ремонт дома Меган Маркл и принц Гарри потратили на ремонт своего коттеджа Фрогмор в Виндзоре почти $4 млн.

Финансы Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.

Политика Порошенко обвинили в убийстве брата Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.

Политика Стало известно о закупке Украиной 130 тысяч тонн российского бензина В 2018 году Украина закупила у России 130 тысяч тонн бензина и 2,6 миллиона тонн дизельного топлива.

Происшествия КАД заволокло чёрным дымом от пожара на Волхонском шоссе Клубы густого чёрного дыма распространились на большой площади и, по словам очевидцев, долетели до КАД.

Политика Вучич назвал визит Путина одним из самых значительных событий Президент Сербии Александр Вучич назвал визит президента России Владимира Путина в Белград 17 января этого года одним из самых значительных событий в отношениях между двумя странами.

Происшествия Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.

Политика Ровно 20 лет назад Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой Ровно 20 лет назад Е. Примаков развернул самолет над Атлантикой в знак протеста позиции НАТО по бомбардировке Сербии Хроника событий от ТГ-канала "20 лет назад": 10.45.

Футбол Марадона сравнил игру сборной Аргентины с фильмом ужасов Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Венесуэлой (1:3). Главный тренер «Дорадоса де Синалоа» раскритиковал сборную.

Политика Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ заявила в воскресенье, что посольство страны в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.

Политика КПП «Золотое» открыт в Донбассе Государственная пограничная служба Украины заявила, что через КПП «Золотое» в Луганской области восстановлен пропуск лиц и транспортных средств.

Армия и оружие Американский самолет провел разведку у российских границ Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.

Авто УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170 Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) вернулся к разработке своего нового кроссовера.