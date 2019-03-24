Футбол
Казахстан — Россия 0:4Lenta.ru 11:53
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
|20′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
|29′
|45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
|50′
|52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
|59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
|59′
|61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
|62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
|65′
|70′
Денис Черышев
|72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
|82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
|85′
Казахстан
Расстановка 5‑3‑2
12
Непогодов
21
Бейсебеков
6
Ахметов
2
Малый
11
Вороговский
16
Суюмбаев
17
Меркель
5
Куат
10
Жуков
19
Зайнутдинов
15
Турысбек
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
15
Миранчук
8
Газинский
7
Оздоев
20
Игнатьев
10
Чалов
6
Черышев
2 ×
Россия
Расстановка 4‑3‑3
На 62-й минуте защитник сборной Казахстана Абзал Бейсебеков срезал мяч в свои ворота. В первом матче отборочного турнира россияне на выезде проиграли бельгийцам. Встреча завершилась со счетом 1:3. Еще два матча группы I состоятся позднее, 24 марта.
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