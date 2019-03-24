Футбол

Казахстан — Россия 0:4Lenta.ru 11:53

Казахстан — Россия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
20′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
29′
45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
50′
52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
59′
61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
65′
70′
Денис Черышев
72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
85′
Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная России разгромила Казахстан в отборе Евро-2020

РИА Новости11:55

Сборная России разгромила Казахстан в отборе Евро-2020

Sport24.ru11:53

Дубль и голевая передача Черышева позволили сборной России разгромить Казахстан

Матч ТВ11:54

Россия разгромила Казахстан в отборочном матче Евро-2020

Коммерсантъ11:53

Сборная России разгромила Казахстан и набрала первые три очка в отборе Евро-2020

Советский спорт11:51

Сборная России разгромила Казахстан в матче отборочного турнира Евро-2020

Чемпионат11:53

Россия обыграла Казахстан на глазах у президента, Загитова впервые упала на чемпионате мира, эксклюзивный Орсер

Спорт-Экспресс12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Политика

МИД Израиля: Трамп подпишет документ по Голанам 25 марта

Президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, в понедельник.
Обновлено в 10:53
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Экономика

Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России

Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Футбол

Дзюба прервал 15-матчевую безголевую серию

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба впервые забил за последние 16 матчей.
Обновлено в 11:35
Спорт

Тренер Медведевой признался, что восхищается Тутберидзе

Канадский тренер Брайан Орсер, ставший новым наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о своем отношении к Этери Тутберидзе.
Обновлено в 06:16
Политика

Порошенко обвинили в убийстве брата

Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.
Обновлено в 11:09
Транспорт

Движение по тоннелю петербургской дамбы ограничат на неделю

Плановые технические работы в автодорожном тоннеле дамбы на неделю ограничат движение по нему транспорта.
Обновлено в 11:47
Культура

Большой театр сообщил о смерти Виктора Хоххаузера

Пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова уточнила, что Хоххаузер умер еще в пятницу, 22 марта, в госпитале, а в воскресенье проходят его похороны.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие

Российские военные прибыли в Венесуэлу

Два российских военно-транспортных самолёта Ан-124 и Ил-62 прибыли в международный аэропорт «Майкетия» в столицу Венесуэлы с группой российских военных.
Обновлено в 11:44
Путешествия

Составлен список популярных у россиян стран со строгим визовым режимом

Эксперты сервиса для покупки авиабилетов Aviasales составили рейтинг самых популярных у россиян стран, куда сложнее всего получить визу.
Обновлено в 10:00
Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Общество

Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»

Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено в 08:14
Политика

КПП «Золотое» открыт в Донбассе

Государственная пограничная служба Украины заявила, что через КПП «Золотое» в Луганской области восстановлен пропуск лиц и транспортных средств.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

На пальце Марии Порошиной заметили обручальное кольцо

Актриса впервые вышла в свет после рождения 5-го ребенка Недавно Мария Порошина родила пятого ребенка.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Норвежский круизный лайнер Viking Sky начали буксировать в порт

Круизный лайнер Viking Sky, терпящий бедствие у берегов Норвегии, начали буксировать к берегу.
Обновлено в 06:59
Автоспорт

Сергей Сироткин: Проблема Williams не в машине

Отвечает Сергей Сироткин, выступавший за Williams в прошлом сезоне.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве

Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Обновлено в 10:51
Музыка

The Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта

Обновлено в 01:49
Спорт

Вирер завоевала Большой хрустальный глобус Кубка мира нынешнего сезона

Обновлено в 09:37
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено 22 марта в 10:56
Музыка

Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве

Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.
Обновлено 22 марта в 00:58
Шоу-бизнес

С бывшей женой после развода живет Марат Башаров

Сама Макарова заявила, что суд развел Марата и Елизавету, но они сохранили «добрые отношения в интересах ребенка».
Обновлено в 04:48
Происшествия

Две маршрутки столкнулись под Петербургом

Обновлено в 04:57
Здоровье

Жительница Владивостока с трансплантированными легкими родила малыша

Обновлено в 09:31
Общество

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Единоборства

Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе

Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Политика

Румыния решила перенести посольство в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

Пакистан выступил за участие России в урегулировании ситуации с Индией

Пакистан приветствовал бы посредничество России в урегулировании конфликта с Индией, заявил глава пресс-службы пакистанских вооружённых сил генерал-майор Асиф Гафур.
Обновлено в 11:20
Общество

В Иркутске прошел митинг в защиту Байкала

Обновлено в 08:12
Происшествия

После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело

Обновлено в 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное