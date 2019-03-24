Футбол
Назван состав сборной России на матч с КазахстаномРоссийская газета 09:08
Тренерский штаб сборной России обнародовал стартовый состав команды на отборочный матч против Казахстана. Игра начнется на "Астана-Арене" в 17:00 по московскому времени. В составе, как и предполагалось, есть изменения.
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Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Спорт
Непряева стала второй в общем зачете Кубка мира, победила Эстберг
Норвежская лыжница Ингвильд Эстберг заняла первое место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19, россиянка Наталья Непряева стала второй.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в жилом доме в Киеве
Обновлено в 10:17
Общество
Синоптики назвали сроки последнего «рецидива зимы» в Москве
Сырая и холодная погода с температурой воздуха не выше плюс 5 градусов продержится в Москве до следующих выходных.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Авто
Мощные мотоциклы, оборудованные двигателями от автомобилей
Обновлено в 07:44
Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молния
«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Здоровье
Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания
Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
Обновлено в 04:44
Политика
Вучич назвал визит Путина одним из самых значительных событий
Президент Сербии Александр Вучич назвал визит президента России Владимира Путина в Белград 17 января этого года одним из самых значительных событий в отношениях между двумя странами.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Историческом музее посетители самовольно повесили лишнюю картину
Посетительницы разглядели мужчину и женщину, которые буквально за пару минут спокойно подошли к бюсту императрицы Александры Фёдоровны, повесили её фото в раме и удалились из зала.
Обновлено в 10:40
Футбол
Казахстан — Россия 0:3 (2-й тайм)
Денис Черышев оформил дубль в матче второго отборочного тура ЧЕ-2020 против Казахстана, который проходит в эти в Нур-Султане.
Обновлено в 10:48
Общество
Русский музей передал Третьяковке около 70 картин Репина
Обновлено в 10:18
Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года
2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Корабль ВМС Франции зашел в порт Одессы на три дня
Корабль ВМС Франции M653 Capricorne прибыл в порт Одессы.
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой винит первого мужа артистки
Из-за Дмитрия Ланского Юля подорвала здоровье Друзья и близкие стали героями программы "Привет, Андрей !", посвященной Юлии Началовой.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Оренбурге силовики сорвали концерт группы «Црвених Цветова»
В Оренбурге силовики под предлогом проверки на наркотики пришли на концерт, на котором выступала петербургская группа "Црвених Цветова" и местная группа youhate, сообщает "Дождь" со ссылкой на вокалиста "Црвениха Светова" Михаила Золотарева.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
NI оценило эффективность российского Су-35С
Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Общество
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»
Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено в 08:14
Спорт
Россияне завоевали золото чемпионата Европы в стрельбе из винтовки
Мужская сборная России завоевала золотые медали в командном турнире в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Хорватии.
Обновлено в 09:23
Политика
В Таиланде началось голосование на парламентских выборах
Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Известный астролог рассказала, как Уран изменит жизнь каждого
Астролог Василиса Володина в своем Instagram-аккаунте сообщила, что в начале марта Уран занял позицию в знаке Тельца.
Обновлено в 07:35
Политика
В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено в 09:01
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Валентин Коробков назвал маму Ольги Бузовой тещей
Обновлено в 07:41
Происшествия
Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване
Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Единоборства
Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе
Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Хоккей
Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
Обновлено в 10:26