Футбол

Против «ПСЖ» «Манчестер Юнайтед» сыграет без десяти игроковЕвро-футбол.ру вчера в 12:08

"Манчестер Юнайтед" имеет серьёзные кадровые проблемы перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ", сообщает ActuFoot. Так, из-за травм сыграть завтра на "Парк де Пренс" не смогут сразу девять игроков "красных дьяволов".
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Париже с «МЮ» будет Фергюсон. У Сульшера появились шансы?

Sportbox.RU05:18

«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед», сэр Алекс Фергюсон с командой в Париже

Чемпионат02:00

СМИ: 10 игроков «МЮ» пропустят матч с «ПСЖ»

Матч ТВвчера в 07:53

«Манчестер Юнайтед» остался без 10 футболистов перед матчем с «ПСЖ»

Советский спортвчера в 07:58

Десять игроков основного состава «Манчестер Юнайтед» не сыграют с «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 07:32

10 игроков не помогут «МЮ» в ответном матче с «ПСЖ» из-за травм и дисквалификаций

Sport24.ruвчера в 07:29

Решение об участии Кавани в матче с МЮ примут в день игры

Soccer.ruвчера в 14:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 11:27, Ашберн
Политика

Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.
Обновлено в 04:31
Общество

Владимирская чиновница объяснила свои слова о питании в школе

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева 6 марта в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала оговоркой свои слова о том, что питание школьников — ответственность родителей.
Обновлено в 09:21
Кино

Умерла культуролог Майя Туровская

Обновлено в 10:47
Происшествия

Видео избиения родственников Дудя появилось в сети

"В сети появилось видео с избиением матери и брата журналиста Юрия Дудя", - отмечает портал.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Верховный суд разрешил наказать судью, сбившего девушку на переходе

Верховный суд России разрешил правоохранительным органам привлечь к административной ответственности бывшего судью Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова, который сбил человека на пешеходном переходе.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие

Генштаб Украины заявил об угрозе вторжения по трем направлениям

Украина опасается вторжения российских войск по трем направлениям, заявил начальник Генштаба украинских вооруженных сил Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного на Украине.
Обновлено в 09:27
Общество

Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.
Обновлено в 07:52
Политика

Венесуэла объявила немецкого посла персоной нон грата

Правительство Венесуэлы объявило посла Германии в республике Даниэля Кринера персоной нон грата.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В Петербурге «черный риэлтор» получил пожизненный срок за убийства

Глава банды "черных риэлторов", экс-участковый Сергей Крохин, лично совершивший два убийства и организовавший четыре убийства владельцев недвижимости, приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:54
Политика

Стоимость авиабилетов на маршрутах в обход Пакистана может вырасти

Российские авиакомпании могут повысить стоимость билетов из-за закрытия воздушного пространства Пакистана.
Обновлено в 10:55
Энергетика

«Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2»

Обновлено в 09:05
Политика

Путин рассказал о планах иностранных разведок в России

Зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, нужно надежно защищать важные для РФ сведения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 06:42
Общество

Волгоградский депутат: Пенсии в 8 тыс. получают «тунеядцы и алкаши»

Средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии в Волгоградской области составляет 1805 рублей, такие доплаты получают более 89,7 тысячи жителей области.
Обновлено в 10:51
Музыка

Умер первый бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз

Первый бас-гитарист британской группы Queen Майк Гроуз скончался в среду, 6 марта.
Обновлено в 10:38
Авто

Продажи автомобилей в России упали впервые за два года

Обновлено в 05:24
Политика

Путин подписал закон о запрете пользоваться смартфонами в армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете военным передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, который также запрещает военнослужащим иметь при себе гаджеты для передачи таких данных, передает ТАСС со ссылкой на текст закона.
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Москве у могилы Сталина задержали активистов «Декоммунизации»

Обновлено вчера в 05:27
Происшествия

Москвичка попыталась продать дочь за 1 млн рублей через соцсети

Обновлено в 07:23
Хоккей

«Барыс» вышел вперед в серии с «Торпедо»

В Астане "Барыс" в пятом матче серии с нижегородским "Торпедо" одержал победу со счетом 3:1.
Обновлено в 11:07
Общество

«Останкино» потребовало от «Красного квадрата» 87 млн рублей

Оба иска были зарегистрированы 20 февраля. В чем суть исковых претензий -- не указывается.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Женщина умерла в бурятской колонии после свидания с заключенным

Следственные органы проводят проверку после смерти женщины на территории исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Бурятия.
Обновлено в 05:53
Политика

Медведев прокомментировал арест главы Baring Vostok Майкла Калви

В середине февраля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца основателя Baring Vostok по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с отрядом из трех кораблей прошел Ла-Манш

В составе отряда Северного флота кроме фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» идут также сопровождающие его многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Кама».
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Вокалист Sex Pistols назвал причину самоубийства лидера The Prodigy

Обновлено в 09:45
Экономика

«Магнит» завершил программу обратного выкупа акций

Программа buyback проходила с 5 сентября 2018 года по 1 марта 2019 года.
Обновлено в 11:13
Происшествия

ЕСПЧ присудил €5 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию в размере €5,1 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.
Обновлено в 05:08
Общество

Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в двух видах сливочного масла

Эксперты Роспотребнадзора обнаружили повышенное содержание кишечной палочки в двух из 15 видов сливочного масла.
Обновлено в 04:09
Спорт

Стал известен состав сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира

Россияне Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов выступят в смешанной эстафете на чемпионате мира в Швеции, сообщил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Обновлено в 10:46
Политика

Volkswagen приостановил покупку доли в «Группе ГАЗ» из-за санкций

Volkswagen сообщил, что переговоры по приобретению доли в «Группе ГАЗ» в настоящее время приостановлены из-за санкций.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Пожилой миллиардер умер во время операции по увеличению пениса

65-летний миллиардер Эхуд Ланиадо, сделавший состояние на торговле бриллиантами, скончался во время хирургической операции по увеличению пениса.
Обновлено в 10:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное