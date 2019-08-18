Футбол
Кавани согласовал контракт с клубом БекхэмаBookmaker-ratings.ru 04:27
Нападающий «ПСЖ» Эдисон Кавани в следующем сезоне переедет в MLS. Форвард парижан согласовал контракт с клубом «Интер Майами», который принадлежит Дэвиду Бекхэму. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Кавани договорился о контракте с американским клубом, который будет подписан на три года.
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Германия собирается депортировать беженцев за отпуск на родине
Германия собирается лишать статуса беженца тех иностранцев, которые регулярно посещают родные страны.
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Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Убивший семью подросток оставил предсмертную записку
В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что подросток оставил предсмертную записку.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Общество
Мэр канадской Оттавы признался в своем гомосексуализме
Мэр канадской столицы, города Оттава Джим Уотсон признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, об этом 18 августа сообщает издание Ottawa Citizen.
Обновлено в 02:24
Происшествия
У попавшего в ДТП в Москве автобуса с туристами насчитали 30 штрафов
На туристический автобус, попавший в аварию на шоссе Энтузиастов, выписано 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщила пресс-служба столичного транспорта в Twitter.
Обновлено в 08:36
Политика
Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Старший сын Валерии женился втайне от матери
Валерия призналась, что была рада за сына, однако от такого известия она опешила, поскольку на тот день у нее был запланирован концерт, который нельзя было отменить, из-за чего певица не смогла присутствовать на церемонии бракосочетания старшего сына.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
Многотысячный стадион встретил овациями экипаж А321
Обновлено в 05:02
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено вчера в 07:53
Футбол
Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом»
Обновлено в 09:03
Кино
Джордж Мартин назвал окончание «Игры престолов» избавлением
Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин рассказал, что завершение популярного сериала "Игра престолов" стало для него избавлением, потому что он постоянно чувствовал давление из-за необходимости закончить книгу.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
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Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Общество
Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд
Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Авто
За уникальный Pagani Zonda Aether планируют выручить $5,5 млн
Как никак, а в последний раз Зонду продавали с молотка семь лет назад, поэтому ожидается, что за данный экземпляр удастся выручить от 4,5 до 5,5 млн долларов.
Обновлено в 08:42
Общество
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Политика
Пушков отреагировал на слова посла о потере государственности Украины
Российский сенатор Алексей Пушков назвал "редким моментом просветления" слова постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет ключевые признаки государства.
Обновлено в 08:51
Здоровье
Онищенко поддержал идею тестировать работников на алкоголь
Депутат, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко выступил в поддержку инициативы Минздрава о введении тестирования для сотрудников предприятий на употребление алкоголя.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге
Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Общество
Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено вчера в 15:52
Авто
Что делать, если на авто есть тюнинг и остановил инспектор ГИБДД?
После вступления в силу нового постановления, инспекторы ГИБДД стали чаще останавливать автомобили, внешний вид которых отличается от заводского.
Обновлено в 07:18
Общество
Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки
Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.
Обновлено вчера в 09:47
Кино
Скончался создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Обновлено в 00:35