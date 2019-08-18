Футбол
Кавани согласовал контракт с клубом БекхэмаBookmaker-ratings.ru 04:27
Нападающий «ПСЖ» Эдисон Кавани в следующем сезоне переедет в MLS. Форвард парижан согласовал контракт с клубом «Интер Майами», который принадлежит Дэвиду Бекхэму. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Кавани договорился о контракте с американским клубом, который будет подписан на три года.
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