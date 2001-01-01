Футбол

Кавани согласился перейти в «Атлетико»Soccer.ru 02:24

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани дал добро на переход в "Атлетико", сообщает Cadena SER. При этом "матрасники" могут купить уругвайца лишь в том случае, если команду покинет Диего Коста. В завершившемся сезоне Диего Коста забил 5 голов в 21 матче на клубном уровне.
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Кавани дал согласие на переход в «Атлетико»

Чемпионат03:28

Кавани согласился перейти в «Атлетико», мадридцы также интересуются защитником «Лестером» Чилуэллом

Sports.ru08:09

СМИ: Кавани отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс04:52

Кавани согласился перейти из «ПСЖ» в «Атлетико»

Советский спорт08:52

Кавани согласился перейти в «Атлетико»

Soccer.ru02:24

СМИ: Кавани дал согласие на переход в «Атлетико»

Матч ТВ02:08

СМИ: Кавани дал согласие на переход в «Атлетико»

Sportbox.RU02:08
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Политика

Глава района Хакасии заявил в полицию на корреспондента «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, напавший на журналиста «России 24» Ивана Литомина 22 мая, подал на него заявление в полицию.
Обновлено в 06:03
Политика

Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины

Обновлено в 09:37
Транспорт

В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В Саратовской области подросток ударил ученицу топором

В Вольске Саратовской области подросток принес в школу №4 топор и ударил им ученицу из-за конфликта.
Обновлено в 05:45
Гаджеты

Apple анонсировала новый iPod touch

Компания Apple представила новый iPod touch, оснащённый 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем ёмкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion.
Обновлено в 08:58
Политика

Задержанный в Косово российский сотрудник ООН освобожден

Россиянин Михаил Краснощеков, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), освобожден, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МООНК.
Обновлено в 09:20
Общество

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов

Обновлено в 08:00
Гаджеты

Опрос: китайский ли у вас телефон?

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Обновлено в 00:00
Политика

Намерение Киева изменить статус Керченского пролива оценили в Крыму

Обновлено в 08:57
Общество

Четверть россиян начали экономить на еде

На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайскими туристами

В Приморье перевернулся автобус с туристами из Китая, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:53
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России этим летом

Согласно среднему арифметическому прогнозов главных метеоцентров мира, летом 2019 года жителям России стоит готовиться к переменчивой погоде, которая иногда будет превышать климатическую норму.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Обновлено в 09:34
Игры

В Steam добавили китайскую игру Tank Battlegrounds с трейлером и скриншотами Battlefield 1942

В Steam появилась страница игры Tank Battlegrounds от китайской студии. В описании игры использованы трейлер и скриншоты Battlefield 1942.
Обновлено в 04:20
Космос

Предки людей «встали на ноги» благодаря взрывам звезд

Обновлено в 09:00
Политика

Шеф-редактора «Sputnik Литва» задержали в Вильнюсе

Шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса, куда он приехал в командировку.
Обновлено в 08:59
Экономика

Госдума прописывает правила работы специнвестконтрактов

Инициатива дополняет закон понятием специнвестконтрактов, особо отмечая, что работа по ним связана с разработкой и внедрением современных технологий.
Обновлено в 08:41
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Политика

Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении

Обновлено в 08:01
Происшествия

В Калуге попал под следствие замначальника управления Росгвардии

Заместителя начальника управления Росгвардии по Калужской области подозревают в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы.
Обновлено в 09:26
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Наука

Обнаружена опасность загрязнения Тихого океана радиоактивными отходами США

Стало известно, что в куполе хранилища радиоактивных отходов США, которое расположено на Маршалловых Островах в Тихом океане, появились трещины.
Обновлено 26 мая в 07:26
Здоровье

Россияне гибнут от смертоносного рака из-за поздней диагностики

Россияне гибнут от смертоносного рака из-за поздней диагностики. Ведущий онколог страны признал проблему с выявлением опасной болезни.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку

Четырехлетний мальчик, оставленный матерью в салоне Citroen, забрался на водительское сиденье и запустил двигатель.
Обновлено в 05:25
Интернет

В Excel от Microsoft появился символ Bitcoin

Microsoft добавила в Excel символ Bitcoin.
Обновлено в 09:32
Экономика

Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей

Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Происшествия

В Кемерове маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

Маршрутка столкнулась с грузовиком в Кемерове, в результате аварии пострадали несколько человек.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
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Эдинсон Кавани
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Уругвайский футболист, нападающий французского клуба «Пари-Сен-Жермен» и национальной сборной Уругвая.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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