Футбол
Кавани согласился перейти в «Атлетико»Soccer.ru 02:24
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани дал добро на переход в "Атлетико", сообщает Cadena SER. При этом "матрасники" могут купить уругвайца лишь в том случае, если команду покинет Диего Коста. В завершившемся сезоне Диего Коста забил 5 голов в 21 матче на клубном уровне.
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