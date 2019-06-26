Футбол
Кавани не собирается покидать «ПСЖ»Спорт-Экспресс вчера в 18:23
Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани заявил, что не собирается покидать команду. Его нынешний контракт рассчитан до конца следующего сезона.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Политика
Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции
Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян
Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 03:43
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Новый проект авианосца покажут на «Армии-2019»
Крыловский государственный научный центр продемонстрирует концептуально новый проект авианосца, который по характеристикам превзойдет свой британский аналог — «Королеву Елизавету».
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы
У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Общество
Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей
Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства.
Обновлено в 06:05
Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
В Донецке задержали готовивших покушения агентов СБУ
В Донецке задержали группу диверсантов, планировавших физическое устранение руководства силовых ведомств самопровозглашенной ДНР, сообщается в пресс-службе министерства внутренних дел республики в среду, 26 июня.
Обновлено в 05:21
Общество
В России могут снизить возраст совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика
ФНС исключит из списка офшоров Панаму и Сан-Марино
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 января 2020 года намерена исключить из перечня государств и территорий, не сотрудничающих с РФ в сфере обмена информацией о налогообложении, Панаму и Сан-Марино.
Обновлено в 05:57
Политика
Дарт Вейдер выдвинул свою кандидатуру на выборы в Раду
Обновлено в 05:36
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Кино
Умер актер и кинорежиссер Валерий Харченко
Обновлено в 03:50
Политика
На Украине посоветовали «разобрать к чертовой матери» Крымский мост
Украинский гидрогеолог Юрий Медовар считает, что строительство моста было колоссальной ошибкой Украинские СМИ снова публикуют мифы о Крымском мосте и его проблемах: гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что мост "вызывает посадку уровня Керченского пролива", передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 02:11
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
На сессии ПАСЕ 25 июня полномочия делегации России, члены которой прибыли в Страсбург для участия в заседании, были оспорены и не подтверждены.
Обновлено вчера в 04:38
Политика
Актер Олег Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии
В среду, 26 июня, народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт России и Грузии.
Обновлено в 06:19
Футбол
«Уфа» и «Зенит» поменялись кругами
В соответствии с решением общего собрания Российской Премьер-Лиги и по инициативе «Уфы» и «Зенита», учитывая возможные неблагоприятные погодные условия, Премьер-Лига внесла соответствующие изменения в календарь: Матч 7-го тура РПЛ «Уфа» — «Зенит» пройдёт 24 августа в Уфе и начнётся в 16:30, а матч 21-го тура «Зенит» — «Уфа» состоится в Санкт-Петербурге (предварительно — в марте 2020 года).
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Общество
На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий
В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Шестилетний сын Плющенко привел домой невесту
Первый миллион младший сын Плющенко заработал в три года, прорекламировав зубную пасту.
Обновлено вчера в 18:15
Общество
Тысячи человек погибнут от жары в Европе
В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.
Обновлено в 05:33
Авто
Новой «Шевроле Ниве» быть. Выпуск внедорожника согласован
Предполагается, что от нынешней «Шевроле Нивы» новая версия будет отличаться дизайном, причем заметно, однако вся техническая начинка останется без изменений.
Обновлено вчера в 07:24
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Политика
Коломойский показал видео, где люди Зеленского просили у него деньги
На видео, которое опубликовано на странице Strana.ua показано, как Евгений Кошевой, Валерий Жидков и другие участники «Квартал-95» поздравляют Коломойского с днем рождения и просят его повлиять на канал.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»
Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Дочь Абрамовича позирует в купальнике на шикарной яхте отца
Накануне благодаря дочери Романа Аркадьевича пользователи «Инстаграма» смогли побывать на борту шикарной яхты ее отца, состояние которого в 2019 году Forbes оценил в 12,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 03:40