Кавани намерен остаться в «ПСЖ» вплоть до истечения контрактаМатч ТВ вчера в 21:02

В следующем сезоне хочу быть с командой, — отметил футболист. Напомним, ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» хочет предложить Кавани новый контракт. В настоящее время соглашение 32-летнего нападающего с клубом рассчитано до июня 2020 года.

Кавани намерен остаться в «ПСЖ» вплоть до истечения контракта

Происшествия 2-летний ребенок двое суток провел в квартире с мертвым отцом В Красноярском крае двухлетний мальчик два дня пробыл в квартире рядом с телом умершего отца.

Происшествия В Саратове предотвратили теракт В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.

Политика Путин выразил обеспокоенность нелегальными перевозками людей в РФ Российский президент Владимир Путин обеспокоен наличием нелегальных перевозок людей в России.

Авто Голландцы открыли предзаказ на электромобиль с солнечными батареями Голландская компания Lightyear открыла предзаказ на электромобиль One, который сможет на одном заряде аккумуляторов преодолевать до 725 километров.

Политика Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.

Политика США направили России ноту протеста по поводу Пола Уилана «Посольство США направило ноту протеста в МИД России в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО», — говорится в сообщении в Twitter.

Экономика Эксперимент по налогу на самозанятых расширят Регионы с высоким числом работающих в неформальном секторе экономики в 2020 году включат в эксперимент по налогообложению самозанятых.

Игры В Steam стартовала летняя распродажа 25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.

Политика Восемь Зеленских зарегистрировались на выборы в Раду На одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, которые пройдут в конце июля нынешнего года, зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.

Общество Ученые предсказали гибель тысяч европейцев от аномальной июньской жары Климатолог из Потсдамского университета Стефан Рамсторф назвал жаркую погоду "тихой убийцей", напомнив, что в 2003 году в аналогичных условиях скончались 70 тысяч европейцев, а во время прошлогоднего лета в Германии умерла как минимум тысяча человек.

Общество Жириновский предложил переименовать Петербург Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Происшествия Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева избили неизвестные, об этом он сообщил в Twitter.

Общество Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом» Бари Алибасов представил неопровержимые доказательства перенесенного им отравления и пребывания в больнице.

Здоровье Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.

Транспорт Российских водителей могут лишить прав за грязные номера Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.

Армия и оружие Трамп ответил на вопрос о войне с Ираном Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, может ли начаться война с Ираном.

Политика МВД ДНР назвало имена причастных к убийствам Захарченко и Павлова Глава ДНР Александр Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва в центре Донецка 31 августа 2018 года.

Происшествия В Крыму два десантника погибли после прыжка с парашютом Двое военнослужащих воздушно-десантных войск погибли в Крыму при выполнении прыжков с парашютом.

Общество Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями» Выпускникам красноярской школы № 143 подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.