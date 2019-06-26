Футбол
Кавани намерен остаться в «ПСЖ» вплоть до истечения контрактаМатч ТВ вчера в 21:02
В следующем сезоне хочу быть с командой, — отметил футболист. Напомним, ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» хочет предложить Кавани новый контракт. В настоящее время соглашение 32-летнего нападающего с клубом рассчитано до июня 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:43, Вашингтон
Культура
С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:01
Происшествия
2-летний ребенок двое суток провел в квартире с мертвым отцом
В Красноярском крае двухлетний мальчик два дня пробыл в квартире рядом с телом умершего отца.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика
Путин выразил обеспокоенность нелегальными перевозками людей в РФ
Российский президент Владимир Путин обеспокоен наличием нелегальных перевозок людей в России.
Обновлено в 08:42
Авто
Голландцы открыли предзаказ на электромобиль с солнечными батареями
Голландская компания Lightyear открыла предзаказ на электромобиль One, который сможет на одном заряде аккумуляторов преодолевать до 725 километров.
Обновлено в 07:19
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено в 07:55
Политика
США направили России ноту протеста по поводу Пола Уилана
«Посольство США направило ноту протеста в МИД России в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО», — говорится в сообщении в Twitter.
Обновлено в 07:04
Экономика
Эксперимент по налогу на самозанятых расширят
Регионы с высоким числом работающих в неформальном секторе экономики в 2020 году включат в эксперимент по налогообложению самозанятых.
Обновлено в 02:51
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Восемь Зеленских зарегистрировались на выборы в Раду
На одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, которые пройдут в конце июля нынешнего года, зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
Обновлено в 07:58
Наука
Кофе помогает бороться с лишним весом
Обновлено в 00:42
Общество
Ученые предсказали гибель тысяч европейцев от аномальной июньской жары
Климатолог из Потсдамского университета Стефан Рамсторф назвал жаркую погоду "тихой убийцей", напомнив, что в 2003 году в аналогичных условиях скончались 70 тысяч европейцев, а во время прошлогоднего лета в Германии умерла как минимум тысяча человек.
Обновлено в 05:58
Общество
Жириновский предложил переименовать Петербург
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные
Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева избили неизвестные, об этом он сообщил в Twitter.
Обновлено в 04:38
Общество
Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»
Бари Алибасов представил неопровержимые доказательства перенесенного им отравления и пребывания в больнице.
Обновлено в 05:45
Здоровье
Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников
Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Транспорт
Российских водителей могут лишить прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Трамп ответил на вопрос о войне с Ираном
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, может ли начаться война с Ираном.
Обновлено в 09:31
Политика
МВД ДНР назвало имена причастных к убийствам Захарченко и Павлова
Глава ДНР Александр Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва в центре Донецка 31 августа 2018 года.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Крыму два десантника погибли после прыжка с парашютом
Двое военнослужащих воздушно-десантных войск погибли в Крыму при выполнении прыжков с парашютом.
Обновлено в 04:12
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Выпускникам красноярской школы № 143 подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 05:28
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40