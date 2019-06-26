Кавани намерен остаться в «ПСЖ» вплоть до истечения контрактаМатч ТВ вчера в 21:02

В следующем сезоне хочу быть с командой, — отметил футболист. Напомним, ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» хочет предложить Кавани новый контракт. В настоящее время соглашение 32-летнего нападающего с клубом рассчитано до июня 2020 года.

Кавани намерен остаться в «ПСЖ» вплоть до истечения контракта

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