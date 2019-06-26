Футбол
Кавани намерен остаться в «ПСЖ» вплоть до истечения контрактаМатч ТВ вчера в 21:02
В следующем сезоне хочу быть с командой, — отметил футболист. Напомним, ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» хочет предложить Кавани новый контракт. В настоящее время контракт 32-летнего нападающего с красно-синими рассчитан до июня 2020 года.
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В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
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Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест
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Политика
Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа
Вдова Сергея Доренко Юлия прокомментировала в Telegram слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ее покойного мужа предателем.
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На Сахалине трехлетний мальчик, играя с пистолетом, выстрелил в себя
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В Свердловской области мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий
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«Меморандум предусматривает выделение США $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в течение следующих двух лет для министерства обороны Украины», — отмечается в сообщении.
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Технически BMW Vision M Next продолжает идею серийной модели BMW i8 — это гибридный спорткар, у которого на передней оси установлен электродвигатель, а задние колеса приводит бензиновый турбомотор.
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В Новосибирске на улице застрелили мужчину
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