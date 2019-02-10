Футбол
Кавани пропустит первый матч с МЮ и может не сыграть во второмSoccer.ru 06:38
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани точно не сможет помочь своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" из-за травмы бедра. Кроме того, в окружении футболиста не уверены, что уругваец восстановится и к ответному поединку, запланированному на 6 марта.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 18:09, Ашберн
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