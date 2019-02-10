Футбол
Кавани может пропустить матч с «МЮ» в Лиге чемпионов из-за травмыБомбардир.ру вчера в 15:33
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани получил травму в матче 24-го тура Лиги 1 с «Бордо» (1:0) и был заменен в перерыве. Игрок может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Главный тренер парижан Томас Тухель прокомментировал ситуацию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 08:56, Ашберн
Происшествия
На «Маршах материнского гнева» прошли задержания
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле
Обновлено в 06:48
Политика
Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет
Обновлено в 06:48
Происшествия
Испанский официант задержан по подозрению в убийстве русской девушки
Испанец 42 лет, работающий официантом в городе Алькала-де-Энарес в Испании задержан по подозрению в убийстве 22-летней девушки русского происхождения.
Обновлено в 07:27
Хоккей
Россия обыграла Чехию в матче Еврохоккейтура
Российская сборная по хоккею победила команду Чехии со счетом 3:1 в матче Еврохоккейтура.
Обновлено в 08:44
Общество
«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
Общество
На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей
Обновлено вчера в 06:55
Общество
«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики
Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Экономика
Газпромбанк опроверг новости о счетах венесуэльской PDVSA
В рамках взаимодействия венесуэльской корпорации с несколькими российскими компаниями — клиентами "Газпромбанка" — несколько лет назад счета PDVSA были открыты и в группе ГПБ.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Скворцова: эпидемия гриппа и ОРВИ завершится в апреле
Министерство здравоохранения прогнозирует, что эпидемия гриппа в нынешнем году завершится в середине апреля.
Обновлено в 07:16
Общество
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 11 февраля из-за ветра
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе 11 февраля до "желтого".
Обновлено в 04:29
Политика
Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне
Обновлено вчера в 16:00
Музыка
Рэпер установил новый мировой рекорд по скорости читки
Американский рэпер Mac Lethal побил мировой рекорд по скорости читки рэпа (фаст флоу). Артист за две минуты смог зачитать более тысячи слов.
Обновлено в 06:34
Авто
Названы самые удобные автомобили на рынке России
Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:44
Политика
На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию
В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 22:25
Наука
Ученые нашли следы ранее неизвестной цивилизации в Западной Сахаре
Ученые из Университета Лестера (Британия) нашли следы ранее неизвестной цивилизации в Западной Сахаре.
Обновлено в 08:40
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Кино
Вышла новая серия «Возвращения в Простоквашино»
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Польша приобретет у США 20 пусковых установок ракетной системы HIMARS
HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - ракетная система, способная поражать цели на расстоянии до 300 км. Ракетная установка располагается на бронированном легком грузовике.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Владимирских полицейских заподозрили в создании «живого щита» для задержания нарушителя
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Новороссийске полиция начала проверку избиения школьниц в ТЦ
Сотрудники полиции в Новороссийске проводят проверку инцидента, произошедшего еще 31 января в торгово-развлекательном центре "Красная площадь".
Обновлено в 08:33
ЖКХ
Снег с площадок временного хранения начали вывозить для утилизации
В Москве приступили к вывозу снега с площадок временного хранения для утилизации.
Обновлено в 07:15
Общество
Психолог назвала основную опасность соцсетей
"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве
Отцу десятилетнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча команд "Северная Звезда" и "Дмитров", составленных из игроков 2008 года, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Мэрия Парижа подала в суд на сервис Airbnb
Мэрия Парижа подала в суд на сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb за нарушение законодательства о сдаче квартир.
Обновлено в 07:43
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено вчера в 02:29
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Монпелье»
Тренерский штаб "Монако" огласил стартовый состав команды на матч 24-го тура чемпионата Франции против "Монпелье", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Политика
Посол США призвал ФРГ увеличить оборонные расходы из-за России
Берлин должен тратить на оборону больше, чем обещанные 1,5% ВВП, заявил посол США в Германии Ричард Гренелл.
Обновлено в 06:26