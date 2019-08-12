Футбол
Кавани может перейти в команду Бекхэма в МЛС в 2020 годуSport24.ru 04:02
Уругвайский форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани может в 2020 году перейти в команду МЛС «Интер Майами», сообщает Fox. Одним из владельцев и основателей «Интер Майами» является известный в прошлом английский футболист Дэвид Бекхэм.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:52, Вашингтон
Армия и оружие
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В России назвали провальные проекты самолетов СССР, которые не были доведены до конца, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:31
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Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
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Обновлено в 15:35
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
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Зеленский уволил 18 глав районов в Донецкой и Львовской областях
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.
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Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
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Воля и Утяшева спародировали героев фильма «Мистер и миссис Смит»
Юморист даже подпись к фотографии сделал соответствующую: «Мистер и Миссис Воляшевы». Супруги снялись в черных кожаных куртках.
Обновлено в 20:50
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На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых
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Обновлено в 14:00
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
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Обновлено в 06:28
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В ДТП на трассе «Лена» в Якутии погибли пять человек
Две машины столкнулись на федеральной автодороге "Лена" в Якутии, погибли пять человек, еще четыре пострадали, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.
Обновлено в 19:38
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
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Армия и оружие
Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке
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Обновлено в 16:33
Гаджеты
Samsung и Xiaomi представили первый в мире мобильный датчик на 108 Мп
Как ожидается, первым телефоном со 108-Мп сенсором в 2020 году станет Xiaomi Mi Mix 4.
Обновлено в 02:48
Общество
На юго-восточном побережье Австралии впервые за 35 лет выпал снег
В минувшие выходные на юго-востоке Австралии, оказавшейся под властью антарктического циклона, впервые за последние 35 лет выпал снег.
Обновлено в 07:45
Технологии
The Insider и Bellingcat заявили о попытке взлома со стороны ГРУ
The Insider сообщил, что журналисты издания и расследовательской группы Bellingcat подверглись хакерской атаке со стороны Главного разведывательного управления России (ГРУ).
Обновлено в 18:23
Политика
Reuters назвал вероятного нового посла США в России
Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы назначить новым послом в России Стивена Бигана – дипломата, который внес большой вклад в переговоры с КНДР о ядерном разоружении.
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Экономика
В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:02
Общество
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Авто
Chevrolet рассказала о новом рамном внедорожнике TrailBlazer
Рамный внедорожник будет представлен и за пределами КНР, где в модельном ряду он будет располагаться между Chevrolet Tracker/Trax и Equinox.
Обновлено в 06:41
Финансы
Дефицит бюджета США в июле составил $119,7 млрд
Дефицит бюджета США в июле 2018-2019 финансового года составил 119,696 миллиарда долларов против дефицита в 8,477 миллиарда долларов в июне, следует из отчета министерства финансов страны.
Обновлено в 14:16
ЖКХ
В Петербурге решают, как перекрывать улицы для уборки снега
Александр Беглов распорядился провести опрос по поводу использования на улицах города реагентов, определить места для складирования снега и решить, стоит ли перекрывать магистрали для уборки снега.
Обновлено в 08:54
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк (ЦБ) России 12 августа выпустил несколько видов монет «Бременские музыканты».
Обновлено в 08:18
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину
Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено в 04:09
Политика
В Совфеде указали на двойное гражданство участников митинга в Москве
Подстрекательством назвал действия лиц с двойным гражданством, в частности рэпера Оксимирона, глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов 12 августа в своем блоге.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
Обновлено в 09:00