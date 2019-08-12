Футбол

Кавани может перейти в команду Бекхэма летом 2020 годаМатч ТВ 08:33

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани в следующем году может присоединиться к «Интеру» из Майами. Об этом пишет журналист FOX Deportes Альваро Искердо со ссылкой на свои источники. Клуб МЛС, владельцем которого является бывший английский футболист Дэвид Бекхэм, начнет выступления в лиге весной 2020 года.
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