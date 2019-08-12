Футбол

Кавани может перейти в клуб БекхэмаЧемпионат 09:03

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани в следующем году может переехать в США. Как сообщил журналист FOX Deportes Альваро Искердо, форвард может стать игроком клуба «Интер» из Майами. Клуб MLS, владельцем которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, начнёт выступления в лиге в 2020 году.
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Кавани может перейти в клуб Бекхэма

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