Футбол
Кавани может перейти в клуб БекхэмаЧемпионат 09:03
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани в следующем году может переехать в США. Как сообщил журналист FOX Deportes Альваро Искердо, форвард может стать игроком клуба «Интер» из Майами. Клуб MLS, владельцем которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, начнёт выступления в лиге в 2020 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:42, Вашингтон
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Черногорский нападающий Лука Джорджевич перешел из санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" в московский "Локомотив", сообщается на сайте "красно-зеленых".
Обновлено в 09:38
Политика
В Крыму заявили о законном праве на поставку воды с Украины
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
Авто
В России создан беспилотный катафалк на базе Lada Kalina
Российские студенты одного из сибирских вузов разработали первый в мире беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
В колледжах исчезнут почти 100 профессий
Например, за минувшие пять лет на многие из упраздняемых позиций просто никто не поступал.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»
Обновлено в 13:50
Политика
Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве
Обновлено в 02:52
Политика
Зеленский уволил 18 глав районов в Донецкой и Львовской областях
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.
Обновлено в 13:26
Авто
Россия с 1 сентября снизит ввозные пошлины на иномарки
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков
Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.
Обновлено в 08:06
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса»
«Российская газета» называет машину «танком ядерного апокалипсиса». На боевую машину обратили внимание пользователи соцсетей.
Обновлено в 15:19
Культура
ЦБ выпустил монеты с «Бременскими музыкантами»
Обновлено в 06:12
Футбол
На стадионе во Львове включили песню о любви к Москве
Обновлено в 04:22
Транспорт
Четыре федеральные трассы сменили скоростной режим
Обновлено в 08:40
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Музыка
Поп-группа BTS из Южной Кореи сообщила о длительном перерыве в работе
Участники южнокорейской группы BTS заявили о том, что сделают длительный перерыв в творчестве.
Обновлено в 15:07
Авто
Бренд Audi Sport показал тизер новой модели RS-семейства
Опубликованное тизерное изображение, похоже, демонстрирует новый Audi RS6 Avant.
Обновлено в 03:45
Игры
Mojang отменила «Супер дупер графику» для Minecraft
К сожалению, по словам Mojang, производительность осталась камнем преткновения, поскольку за прошедшее время разработчики так и не смогли улучшить её до приемлемого уровня.
Обновлено в 12:48
Космос
Итальянский астронавт станет первым космическим диджеем
Обновлено в 14:45
Футбол
Техническим директором «Монако» назначена Ольга Дементьева
Техническим директором футбольного клуба "Монако" назначена Ольга Дементьева, об этом сообщается на официальном сайте команды, владельцем которой является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Норвежские истребители заинтересовались российскими бомбардировщиками
Норвежские истребители F-16 сопровождали два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС во время полета над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
Обновлено в 12:58
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Политика
Новый владелец телекомпании «Рустави 2» решил её продать
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши принял решение о её продаже из-за долгов.
Обновлено в 06:46
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09