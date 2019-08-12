Футбол

Кавани может перейти в клуб БекхэмаЧемпионат 09:03

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани в следующем году может переехать в США. Как сообщил журналист FOX Deportes Альваро Искердо, форвард может стать игроком клуба «Интер» из Майами. Клуб MLS, владельцем которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, начнёт выступления в лиге в 2020 году.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кавани может перейти в клуб Бекхэма

Чемпионат09:03

Кавани все-таки перейдет в «Интер», но не в итальянский и не этим летом

Спорт-Экспресс07:07

Кавани может перейти в «Интер Майами» следующим летом. Клуб принадлежит Бекхэму

Sports.ru08:50

Кавани может перейти в команду Бекхэма летом 2020 года

Матч ТВ08:33

Кавани может перейти в команду Бекхэма летом 2020 года

Sportbox.RU08:33

Следующим летом Кавани перейдет в клуб Бекхэма

Soccer.ru08:56

Кавани может перейти в команду Бекхэма в МЛС в 2020 году

Sport24.ru04:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
Политика

Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым

В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 10:55
Политика

Туркменистан купит всю линейку автомобилей Aurus

Обновлено в 12:41
Политика

Порошенко забросали яйцами в центре Киева

Обновлено в 13:25
Происшествия

МИД РФ выразил соболезнования в связи с взрывом бензовоза в Танзании

Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение о взрыве бензовоза в Танзании, в результате которого погибли десятки местных жителей.
Обновлено в 12:45
Экономика

Въездной турпоток в Россию вырос на 25%

В Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:47
Политика

Белый дом ужесточит правила получения виз в США

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новое правило, которое ужесточит правила выдачи виз.
Обновлено в 12:25
Футбол

«Крылья Советов» определились с составом на матч против «Ростова»

Сегодня, 12 августа, в 21:00 по самарскому времени "Крылья Советов" в гостях встретятся с футболистами "Ростова".
Обновлено в 12:24
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие

Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС

Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Общество

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Здоровье

Американка может лишиться головы из-за редкой болезни

Обновлено в 06:29
Политика

В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра

Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Футбол

«Ювентус» хочет подписать Эриксена бесплатно летом 2020 года

По данным источника, представители итальянского клуба уже связывались с хавбеком насчёт его трансфера летом 2020 года, когда у него закончится срок действия контракта со «шпорами».
Обновлено в 12:18
Происшествия

Прокуратура проверит заставлявшего ребенка мыть пол водителя автобуса

По предварительным данным, 10 августа ребенок ехал в салоне рейсового автобуса № 19 (маршрут обслуживает компания «Ю-Ви-Эй-Транс») и почувствовал себя плохо, в результате чего его стошнило.
Обновлено в 13:43
Здоровье

Названа самая сложная часть жизни в российской тюрьме

Низкое качество медицинского обслуживания является самой большой проблемой в жизни заключенного.
Обновлено в 13:06
Футбол

«Краснодар» вылетел на ответный матч Лиги чемпионов против «Порту»

Российский футбольный клуб "Краснодар" отправился в Португалию на ответный матч третьего квалификационного раунда против "Порту".
Обновлено в 07:51
Футбол

Нападающий ЦСКА Чалов находится под наблюдением врачей

Обновлено в 08:35
Единоборства

Первый канал покажет бой Ковалева и Ярда в прямом эфире

Обновлено в 13:41
Здоровье

Роспотребнадзор: дети в России потребляют слишком много сахара

Interfax-Russia.ru - Суточное потребление сахара в рационе детей в России превышает нормативы до полутора раз, поэтому родителям следует изучить маркировку готовых завтраков для ребенка на предмет лишних сахаров, рекомендует Роспотребнадзор.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Погибших при взрыве ракеты атомщиков наградили орденами Мужества

Обновлено в 11:55
Происшествия

Взрыв газа случился в жилом доме в Москве

В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 10:59
Политика

Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве

Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Анжелика Варум из-за маленькой пенсии вынуждена открыть винный бизнес

По словам певицы, решение открыть винный бизнес, было абсолютно правильным, она преуспела в этом деле.
Обновлено в 12:50
Культура

Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка

Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено в 11:14
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено в 00:57
Политика

Оппозиция одерживает победу на праймериз в Аргентине

Представители оппозиции одержали победу на праймериз, состоявшихся в Аргентине 11 августа, передает канал TeleSur.
Обновлено в 01:54
Политика

Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития

Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено в 04:12
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Врачи заявили об улучшении состояния избитой девочки из Ингушетии

Обновлено в 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эдинсон Кавани
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, нападающий французского клуба «Пари-Сен-Жермен» и национальной сборной Уругвая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дэвид Бекхэм
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное